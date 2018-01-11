يجب على قطر وقف دعم «الجزيرة» وطرد الإرهابيين من أراضيها

دينا محمود (لندن)

طالب الدبلوماسي الأميركي المخضرم دينيس روس، الذي عمل في ظل أكثر من إدارة جمهورية وديمقراطية في بلاده، بضرورة أن تتخلى الولايات المتحدة عن أي موقف محايد تتخذه حيال الأزمة الناشبة حالياً في منطقة الخليج، بفعل تشبث النظام القطري بسياساته التخريبية والمُزعزعة للاستقرار والداعمة للتنظيمات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط، ودعا إلى استصدار تشريع يلزم الدوحة بالتوقف عن تمويل هذه التنظيمات، وشدد على ضرورة إنهائها دعمها المالي لشبكة «الجزيرة» التي تحض برامجها على العنف والإرهاب.

وفي مقالٍ شديد اللهجة نشرته صحيفة «ذا هيل» الأميركية ذات التوجهات المحافظة، أكد روس، الذي كان مساعداً للرئيس السابق باراك أوباما، ضرورة ألا تشكل قاعدة «العديد» الجوية التي يستخدمها الجيش الأميركي في قطر، وسيلةً يفلت بفضلها النظام الحاكم في الدوحة من العقاب، حتى وإن كانت الولايات المتحدة تعتمد على هذه القاعدة التي يرابط فيها نحو 10 آلاف من عسكرييها.

وفي مقاله الذي حمل عنوان «لا يمكن أن تقف الولايات المتحدة بمفردها في مفاوضات الشرق الأوسط»، شدد الدبلوماسي والمحلل السياسي المرموق، الذي ظل لسنواتٍ طويلة مبعوثاً أميركياً إلى منطقة الشرق الأوسط، على أن من الضروري إبلاغ هذه الرسالة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد.

وحدد دينيس روس في مقاله الخطوط العريضة لما يعتبره سياسةً أميركيةً مُثلى للتعامل مع الوضع الراهن في الخليج، قائلاً: «إنه على الرغم من أن الولايات المتحدة تُبقي على قاعدة جوية كبيرة وشديدة التطور في قطر، وهي العديد، وأن القطريين يدفعون بوجهٍ عام التكاليف الخاصة بذلك، فإننا (كأميركيين) يجب ألا نلتزم الحياد حيال هذا الوضع المعقد في هذه المنطقة».