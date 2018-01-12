قرقاش: القيادة القطرية مرتبكة ومتخبطة والأزمة مستمرة

أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس أنه لا يمكن حل أزمة قطر دون تغيير توجهها الداعم للتطرف والإرهاب و المتآمر على جيرانه ودوّل المنطقة، مشيراً إلى أن الحل السياسي دعت له الدول الأربع بمطالب واضحة كإطار للتفاوض. وأضاف أن أزمة قطر وعزلتها مستمرة وأصبح واضحاً أن القيادة القطرية مرتبكة ومتخبطة ولا تود أن تعالج لُب الموضوع، والحل تغيير توجهات أساءت لقطر وأضرتها وعزلتها عن محيطها الطبيعي.
وقال معاليه في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع «تويتر» «نسعى إلى تجاوز ملف قطر بعد أن اختارت أزمتها وعزلتها ولكن لا بد من تصحيح، حرض القرضاوي على استهداف الإمارات من على الأراضي القطرية، وكان تحريضه جزءاً من أزمة 2014. للعلم».
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وتابع معاليه «الارتباك في الخطاب والسياسة مستمر فأحيانا المشكلة هي الغيرة الجماعية من قطر وأحيانا هي صيانة السيادة وأحيانا هي دعم قطر للديموقراطية (المفقودة محلياً) وأحياناً هو دعمها للربيع العربي وأحيانا هي الإمارات المحرضة».
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وأكد أن «أزمة قطر وعزلتها مستمرة وأصبح واضحاً أن القيادة القطرية مرتبكة ومتخبطة ولا تود أن تعالج لُب الموضوع، الحل أن تغيروا وتتغيروا في توجهات أساءت لقطر وأضرتها وعزلتها عن محيطها الطبيعي». وأضاف «قطر ما قبل 1995 تجانست مع محيطها وكانت نعم الجار والدار، المغامرة التي بدأت في ذلك العام خط فاصل وبداية منحدر واضح، الأزمة على ما يبدو مستمرة والمراجعة والتراجع عن سياسة ضرت قطر والمنطقة قادمة إن آجلا أم عاجلا».