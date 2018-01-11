قطر لا تسعى لحل الأزمة ودعمها للإرهاب مثبت بأدلة وقرائن

أحمد شعبان (القاهرة)

رفض سياسيون في مصر تصريحات وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في حواره مع التلفزيون القطري، ووصفوا هذه التصريحات بالمراوغة والازدواجية والتناقض في الأقوال والأفعال. وأكدوا أن قطر ما زالت تستخدم الكذب والمراوغة في تصريحات المسؤولين لتبرئة نفسها من تهمة دعم وتمويل التنظيمات والقيادات الإرهابية، وأشاروا إلى أن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، استندت إلى الأدلة والوثائق التي تتكشف للعالم كل يوم على تورط قطر وضلوعها في العمليات الإرهابية.

وأشاروا إلى أن دول المقاطعة منذ بداية الأزمة، وهي التي تدعو إلى الحوار المباشر والجلوس على طاولة المفاوضات مع الدوحة من دون شروط مسبقة، ولكن لم تقدم قطر ما يشير إلى أنها تسعى للحل والتهدئة والحوار مع أطراف الأزمة، وأن قطر بعد الأزمة الأخيرة لجأت لإيران في الاستقواء بها ضد جيرانها في الإقليم، مما يؤكد عمق العلاقات القوية بين البلدين، والتعاون والتحالف الوثيق بين إيران وقطر ضد الأمن القومي العربي، وليس كما صرح وزير الخارجية القطري.

وقال وزير الخارجية القطري، في حوار مع التلفزيون القطري مساء الأربعاء: «إن قطر فوجئت بالأزمة مع الدول الأربع، خاصة أن العلاقات قبل تفجرها كانت (طيبة وودية) وفق قوله، وإن الاتهامات لبلاده بالتورط في الإرهاب (مطاطة)».

التورط في الإرهاب