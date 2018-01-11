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سياسيون لـ «الاتحاد»: تصريحات وزير الخارجية القطري تتسم بالازدواجية والتناقض

قطر لا تسعى لحل الأزمة ودعمها للإرهاب مثبت بأدلة وقرائن

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تاريخ النشر: الجمعة 12 يناير 2018

أحمد شعبان (القاهرة)

رفض سياسيون في مصر تصريحات وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في حواره مع التلفزيون القطري، ووصفوا هذه التصريحات بالمراوغة والازدواجية والتناقض في الأقوال والأفعال. وأكدوا أن قطر ما زالت تستخدم الكذب والمراوغة في تصريحات المسؤولين لتبرئة نفسها من تهمة دعم وتمويل التنظيمات والقيادات الإرهابية، وأشاروا إلى أن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، استندت إلى الأدلة والوثائق التي تتكشف للعالم كل يوم على تورط قطر وضلوعها في العمليات الإرهابية.

وأشاروا إلى أن دول المقاطعة منذ بداية الأزمة، وهي التي تدعو إلى الحوار المباشر والجلوس على طاولة المفاوضات مع الدوحة من دون شروط مسبقة، ولكن لم تقدم قطر ما يشير إلى أنها تسعى للحل والتهدئة والحوار مع أطراف الأزمة، وأن قطر بعد الأزمة الأخيرة لجأت لإيران في الاستقواء بها ضد جيرانها في الإقليم، مما يؤكد عمق العلاقات القوية بين البلدين، والتعاون والتحالف الوثيق بين إيران وقطر ضد الأمن القومي العربي، وليس كما صرح وزير الخارجية القطري.

وقال وزير الخارجية القطري، في حوار مع التلفزيون القطري مساء الأربعاء: «إن قطر فوجئت بالأزمة مع الدول الأربع، خاصة أن العلاقات قبل تفجرها كانت (طيبة وودية) وفق قوله، وإن الاتهامات لبلاده بالتورط في الإرهاب (مطاطة)».

التورط في الإرهاب

بداية رفض خبير النظم السياسية والشؤون الخليجية بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام الدكتور محمد عز العرب، تصريحات وزير الخارجية القطري في حواره التلفزيوني حول اتهام بلاده بالتورط في الإرهاب، بأنها اتهامات «مطاطية» على حسب قوله، مشيراً إلى أن قطر ما زالت تستخدم الكذب والمراوغة في تصريحات المسؤولين لتبرئة نفسها من تهمة دعم وتمويل الإرهاب، مؤكداً أن قطر راعية وداعمة للتنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها جماعة الإخوان وداعش وجبهة النصرة والقاعدة، وهذا مثبت بالأدلة والوثائق من خلال علاقتها بتلك المنظمات في سوريا وليبيا واليمن ومصر، واحتضانها لبعض هذه التنظيمات الإرهابية وقيادتها على أرضها. ... المزيد
     
 