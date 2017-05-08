عائلة ترامب تجذب الاستثمارات الصينية عبر برنامج إقامة

شنغهاي (رويترز)

منع منظمون، الصحفيين، أمس، من تغطية حدث معلن في مدينة شنغهاي يتضمن منح المستثمرين الصينيين فرصة الحصول على تأشيرات هجرة أميركية إذا ما وضعوا أموالهم في مشروع عقاري مرتبط بعائلة جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وتطور مجموعة (كيه.إيه.بي.آر) وشركات كوشنر برجين سكنيين فاخرين في ولاية نيوجيرزي الأميركية. وكان كوشنر زوج إيفانكا ابنة ترامب يشغل حتى فترة قريبة رئاسة مجموعة الشركات التي تحمل اسم عائلته. ويسعى المطورون لجمع 150 مليون دولار، أي 15.4% من تمويل المشروع من مستثمرين من خلال برنامج لمنح التأشيرات، وذلك وفقاً لمواد تسويقية نشرها منظمو الحدث ووكالة تشياواي الصينية للهجرة. ويسمح البرنامج المثير للجدل للأجانب الأثرياء بشراء تأشيرات هجرة للولايات المتحدة لأنفسهم ولأسرهم مقابل استثمار ما لا يقل عن نصف مليون دولار في مشاريع تنموية محددة. وقال رجل وهو يمنع الصحفيين من دخول القاعة بعد ظهر أمس في فندق فورسيزونز في شنغهاي «نعتذر، هذا حدث خاص».