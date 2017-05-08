26 مليون درهم أرباح «مصرف عجمان» الربعية

دبي (الاتحاد)

بلغت أرباح «مصرف عجمان» خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 26 مليون درهم، مقابل أرباح بقيمة 30 مليون درهم في الربع الأول من 2016 بنسبة تراجع بلغت 13.3%، بحسب البيانات المالية الفصلية المنشورة على موقع سوق دبي المالي. ووفقاً للنتائج، ارتفع إجمالي المصروفات خلال الفترة 28.4%، لتصل إلى 106.63 مليون درهم، مقابل 83.08 مليون درهم في الربع الأول من 2016. وحقق مصرف عجمان نمواً في أرباحه السنوية في نهاية 2016 بنسبة 2.8%، لتصل إلى 125.55 مليون درهم، مقابل ربح بلغ 122.08 مليون درهم في نهاية عام 2015.