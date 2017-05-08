103 ملايين درهم أرباح «العربية للطيران»

الشارقة(الاتحاد)

حققت شركة العربية للطيران 103 ملايين درهم خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 114 مليون درهم تم تسجيلها عن الفترة عينها من 2016 بتراجع نسبته 10%. ووصلت الإيرادات خلال الربع الأول من 2017 إلى 810 ملايين درهم، بنسبة تقل 14% عن إيرادات الربع الأول من 2016. ويأتي تحقيق هذه النتائج المالية رغم استمرار تراجع هامش العائد على الربح الذي شهده قطاع الطيران في الربع الأول من العام.

كما جاءت النتائج مدعومة بالطلب القوي من المسافرين على رحلات الشركة، إضافة إلى استمرار استراتيجية حسن إدارة الكلفة التشغيلية التي تنتهجها الشركة.

ونقلت العربية للطيران على متن أسطولها أكثر من 2.1 مليون مسافر بين مطلع يناير ونهاية مارس 2017، لينسجم ذلك مع الرقم القياسي الذي سجلته الناقلة خلال الربع الأول 2016.

وجاء معدل إشغال المقاعد خلال الربع الأول من 2017 عند 81%، ما يعتبر معدلاً مرتفعاً بقطاع الطيران.

وقال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة العربية للطيران: «نحن سعداء بالنتائج القوية التي سجلتها العربية للطيران خلال فترة مازال قطاع الطيران يشهد فيها تراجعاً لهامش العائد على الربح.

لقد أثبتت الإجراءات التي اتخذناها للحد من نسبة التكلفة التشغيلية وتعزيز فرص زيادة الإيرادات مرة أخرى مرونة نهجنا التشغيلي وقدرتنا على التكيّف مع معطيات ومتغيرات الأسواق». وأضاف «نشهد نمواً لافتاً في الطلب على شبكة وجهاتنا، بسبب الخدمات المبتكرة والقيمة المضافة التي تقدمها العربية للطيران، ما يعزز ثقتنا بإمكانات النمو لقطاع الطيران المنخفض التكلفة». وأشار إلى التحسن الذي تشهده الظروف الاقتصادية وحركة التجارة، معرباً عن تفاؤله بانعكاسات ذلك على أداء قطاع الطيران خلال الفترات المتبقية من العام.