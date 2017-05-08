سوق أبوظبي ينظم حملة ترويجية في نيويورك

أبوظبي(الاتحاد)

يبدأ سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم جولة جديدة لتعزيز شراكاته مع المستثمرين الأجانب وذلك في حملته الترويجية الأولى في عام 2017 والتي يعقدها السوق المالي في مدينة نيويورك خلال الأسبوع الجاري، وذلك بمشاركة عدد من الشركات المدرجة في السوق. وتأتي هذه الجولة في ضوء النجاحات التي حققتها الحملات الترويجية السابقة التي عقدها سوق أبوظبي للأوراق المالية في نيويورك ولندن وغيرها من المراكز المالية، والتي وصفها الرئيس التنفيذي للسوق، راشد البلوشي، بأنها حققت هدفاً استراتيجياً بتوسيع دائرة استقطاب الاستثمار الأجنبي المؤسسي، ودعم رؤية حكومة أبوظبي الاقتصادية 2030.

ومن المقرر أن تشهد الحملة الترويجية خلال يومي انعقادها في نيويورك 8 – 9 مايو، اجتماعات مع نحو 50 مستثمرا مؤسسيا من كبريات شركات إدارة الأصول الاستثمارية وصناديق التحوط. كما وتتضمن فعاليات حملة نيويورك الترويجية، بحسب البلوشي، إضاءات مستفيضة على نجاح الأداء الاقتصادي لأبوظبي، وما يقدمه السوق من تحفيز لاستقطاب رؤوس الأموال الدولية الباحثة عن فرص آمنة مجزية كالتي يتميز بها سوق أبوظبي المستند إلى اقتصاد وطني وثيق القوة، مع أداء مالي جيد للشركات المدرجة فيه، على قاعدة فنية وتشريعية وخدمات رقمية متقدمة يوفرها السوق.