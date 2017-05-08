«يورومني الشارقة 2017» ينطلق اليوم ويسلط الضوء على أهمية «الاقتصاد المبتكر»

الشارقة (الاتحاد)

تنطلق اليوم أعمال مؤتمر «يورومني الإمارات: الشارقة 2017»، الذي تستضيفه إمارة الشارقة على مدار يومين، وينظمه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، التابع لحكومة الشارقة، بالتعاون مع «يوروموني كونفرنسز»، تحت شعار «التمويل والاستثمار لأجل اقتصاد مبتكر»، بحسب بيان أمس.

ويسلط الضوء على التطورات المطلوبة للسياسات والتشريعات والنماذج الاقتصادية وأهمية الابتكار ضمن مختلف القطاعات للحفاظ على نمو الاستثمارات، وتمكين المؤسسات المالية والشركات الصغيرة والمتوسطة من التكيف مع متغيرات المستقبل من خلال اعتماد أحدث التقنيات وأكثرها أماناً واستقراراً.

وقال محمد جمعة المشرخ، مدير مكتب (استثمر في الشارقة): «تؤكد استضافة الشارقة لمؤتمر يوروموني العالمي على دور الإمارة المحوري على خريطة الأحداث الاقتصادية الكبرى، المحلية والدولية، كما أنه يؤكد أن الشارقة مستمرة في دفع مسيرة النمو الاقتصادي التي تشهدها الدولة قدماً نحو آفاق أرحب».