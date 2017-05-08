«سيدكو» مقاول رئيس لأبراج «بيل ڤيو تاورز»

دبي (الاتحاد)

عينت دبي للعقارات، شركة سيدكو للمقاولات العامة كمقاول رئيس لمشروعها المرموق «بيل ڤيو تاورز» وهو عبارة عن أبراج سكنية في منطقة برج خليفة. ويكتمل العقد الذي تفوق قيمته 200 مليون درهم إماراتي في الربع الثاني من العام 2019، بحسب بيان أمس.

وقال مروان الكندي، المدير التنفيذي للمبيعات وعملياتها لدى دبي للعقارات: «لا شك في أن اختيار المقاول المناسب لمشروع فريد مثل أبراج (بيل ڤيو تاورز) خطوة في غاية الأهمية، ويسرنا تعيين سيدكو كشريك موثوق يمكننا الاعتماد عليه في إحياء هذه الوجهة المتميزة. وفيما يسير العمل وفقاً لخططنا لاكتمال المشروع في الربع الثاني من العام 2019، فإن (بيل ڤيو تاورز) تشكل مثالاً جديداً على مشاريعنا التي تلبي متطلبات السوق على العقارات السكنية الفاخرة في موقع استراتيجي. وبهذا فإن المشروع سيوفر أسلوب حياة فريداً للباحثين عن وجهة سكنية أنيقة وراقية».

من الجدير بالذكر أن سيدكو شركة مقاولات مقرها الإمارات وتعمل في مجموعة واسعة من المشاريع الإنشائية المتخصصة، ومنها الأبراج السكنية والمجمعات السكانية. وترى الشركة في مشروع أبراج «بيل ڤيو تاورز» فرصة لها للمساهمة في النمو المتواصل بالقطاع العقاري الإماراتي. وفي تعليقه على الأمر قال المهندس عمر عاطف عجاوي، الرئيس التنفيذي للعمليات في سيدكو: «انعكاساً للكفاءة الإدارية والتطور التقني الذي نتميز به، تواصل نمو أعمالنا وتوسعنا الذي يُعزى إلى قدرتنا على تولي وإنجاز المشاريع المتكاملة ضمن الوقت والميزانية المحددين. ويسمح لنا مشروع«بيل ڤيو تاورز» بوضع خبراتنا الممتدة لـ 42 عاماً، وتقنياتنا المتقدمة في خدمة المشروع لتحقيق التميز والكفاءة».

وسيوفر مشروع «بيل ڤيو تاورز» 319 وحدة سكنية، منها 159 شقة تضم غرفة نوم واحدة، 105 شقق من غرفتي نوم و42 شقة من 3 غرف نوم، فضلاً عن 10 شقق بنتهاوس و3 شقق من طابقين. وتبلغ مساحة المشروع 717,156.57 قدم مربعة، ويقع على مقربة من الواجهة المائية في مراسي الخليج التجاري، حيث يتمتع بإطلالة بانورامية خلابة على منطقة برج خليفة مع تصميم مستدام بواجهة عصرية تحتوي على شرفات وتراسات لكل الشقق. ويمتاز المشروع بالتشطيبات النوعية في جميع جوانب المبنى وبشرفة منسّقة في المنصة مع مرافق متعددة منها النادي الرياضي وبركة السباحة وبركة الأطفال وملاعب الأطفال، مما يضمن للسكان تجربة استثنائية للحياة الراقية.