539 مليون درهم أرباح «إعمار مولز» الربعية

دبي(الاتحاد)

ارتفعت الأرباح الصافية لشركة إعمار مولز 539 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2017، بنمو طفيف مقارنة بأرباحها في الربع الأول من 2016 والبالغة 529 مليون درهم.

واستقبلت مراكز التسوق التابعة لـ «إعمار مولز»، والتي تشمل «دبي مول» و«دبي مارينا مول» و«سوق البحار» و«مجمع الذهب والألماس» إضافة إلى وجهات التسوق التي أطلقتها الشركة ضمن المجمعات السكنية، أكثر من 34 مليون زائر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، بنمو قدره 10% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغ معدل الإشغال ضمن أصول «إعمار مولز» 96% خلال الربع الأول من 2017.

وشهد الاجتماع السنوي الثاني للجمعية العمومية للشركة الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 1.301 مليار درهم، أي ما يعادل 10% من رأسمال الشركة، وذلك للعام الثاني على التوالي.

ولفت محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إعمار مولز» و«إعمار العقارية»، إلى أن النمو الذي تحققه «إعمار مولز» هو انعكاس لمكانة دبي كوجهة رائدة في قطاعي تجارة التجزئة والسياحة». وقال العبار:«يساهم قطاع تجارة التجزئة بدور بارز في دعم النمو الاقتصادي، ويشكل رافداً قوياً للاستراتيجيات التي وضعتها قيادتنا الرشيدة بهدف تنويع الموارد الاقتصادية الوطنية. ونحن بدورنا نؤكد التزامنا المساهمة في تعزيز نمو قطاعات مراكز التسوق وتجارة التجزئة، بالتزامن مع مواصلة تقديم تجارب متكاملة، تضع العملاء في المقام الأول عبر توظيف أحدث التقنيات الرقمية.

ومن خلال التوسع في مراكزنا وتطوير أحياء تجارية جديدة، فإن تركيزنا يبقى موجهاً نحو تحقيق قيمة طويلة الأمد لجميع المعنيين، إضافة إلى منح سكان وزوار دولة الإمارات العربية المتحدة تجربة تسوق وترفيه مميزة على المستويات كافة». ولدى«إعمار مولز» حالياً نحو 6 ملايين قدم مربعة من المساحات المخصصة للتأجير في دبي، وتعمل حالياً على توسعة منطقة الأزياء في«دبي مول» عبر إضافة مليون قدم مربعة إلى مساحة البناء لتضم منافذ لأكثر من 150 علامة تجارية عالمية إضافة إلى المطاعم والمقاهي والخيارات الترفيهية.

وتقوم «إعمار مولز» حالياً بتطوير منطقة البوليفارد إضافة إلى توسعة نطاق مراكز«السوق» مع وجهة جديدة في«قرية الينابيع» تضم 245 ألف قدم مربعة من المساحات المخصصة للتأجير.

من جهة، أخرى تواصل«إعمار» تطوير أحياء تجارية جديدة في«دبي هيلز استيت» و«خور دبي»، إضافة إلى توسعة« دبي مول» عبر المنطقة المحاذية لـ«فاونتن فيوز» إضافة إلى مشروع توسعة زعبيل، بالتزامن مع إطلاق مشاريع جديدة لمراكز«السوق» في مجمعاتها السكنية.