«المركزي»: الناتج المحلي الإجمالي للإمارات ينمو 3% في 2016

يوسف البستنجي (أبوظبي)

رفع مصرف الإمارات المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات بنسبة 0.4% إلى 3% عام 2016، بحسب تقرير المراجعة الربعية للمصرف للربع الأول من 2017، الصادر أمس، مقارنة مع 2.6% كانت متوقعة في تقرير الربع الرابع من 2016.

وقال «المركزي» إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي نما بنسبة 2.7%، بينما نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع النفطي بنسبة 3.8%، ما أدى لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بنسبة 3% خلال عام 2016.

وأوضح «المركزي» أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي في دولة الإمارات بنسبة 3.1% عام 2017 وبنسبة 3.7% خلال عام 2018، وذلك مقارنة مع 2.9% لعام 2017 و3.8% لعام 2018 كانت متوقعة في تقرير الربع الرابع من 2016، وذلك بدعم من تخفيف وتيرة ضبط أوضاع المالية العامة، ومن النمو الاقتصادي المتوقع لدى الشركاء التجاريين للدولة، كما لفت «المركزي» إلى أن معدل التضخم ارتفع بنسبة 2.7% خلال الربع الأول من 2017، مقارنة مع 1.9% في الربع الأخير من 2016.

وبين المصرف في تقريره أن الودائع الحكومية ارتفعت بشكل ملحوظ في الربع الأول من 2017، كما زادت ودائع القطاع الخاص، ما أدى إلى نمو عرض النقد.