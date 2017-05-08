1.6 تريليون درهم إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية في 2016

أبوظبي (الاتحاد)

واصلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مسيرة النمو خلال عام 2016 مقارنة مع عام 2015، لتبلغ 1.6 تريليون درهم، متخطية الآثار السلبية للتحديات التي ترتبت على تباطؤ حركة التجارة العالمية، وتراجع معدلات النمو الاقتصادي العالمي، فضلاً عن الآثار السلبية للاضطرابات الأمنية التي شهدتها المنطقة. وحققت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال عام 2016 نمواً بنسبة 1% مقارنة مع العام السابق، الأمر الذي يعكس استمرار النمو والتطور الاقتصادي للدولة رغم التحديات التجارية والاقتصادية التي شهدها العام المذكور.

وكشفت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك ارتفاع حجم التجارة الخارجية غير النفطية العام للدولة (تجارة مباشرة ومناطق حرة) خلال عام 2016 مقارنة بالعام السابق، من 1.556 مليار درهم في عام 2015 إلى 1.564 تريليون درهم في عام 2016. وقال معالي المفوض علي بن صبيح الكعبي رئيس الهيئة، إن البيانات الإحصائية الأولية لإجمالي التجارة غير النفطية العام لدولة الإمارات في عام 2016 تعد من المؤشرات الاقتصادية المهمة على تعافي الاقتصاد الوطني وتزايد القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق العالمية، فضلاً عن كونها تعكس نجاح القيادة الحكيمة في تحويل سياسة التنوع الاقتصادي إلى واقع ملموس، ترتبت عليه العديد من الآثار الإيجابية على نشاط الأسواق والقدرة التنافسية للمنتجات المحلية.

رقعة الشركاء

وأضاف معاليه أن حجم التجارة الخارجية للدولة واتساع رقعة الشركاء التجاريين، يدللان على أهمية دولة الإمارات كبوابة تجارية في المنطقة والعالم، مشيراً إلى أن تطور خدمات البنية الأساسية والتحتية واللوجستية في مجال الاتصالات والفنادق والنقل البري والجوي والبحري والتجارة وتقدم القطاع المالي وسهولة الإجراءات في الموانئ، عوامل ساهمت في تطور حركة التجارة بشكل كبير خلال السنوات الماضية. وأظهرت البيانات الإحصائية للهيئة أن قيمة واردات دولة الإمارات من الخارج نمت في حدود ضيقة لا تتجاوز نسبة 2% خلال عام 2016، حيث بلغت قيمة الواردات 969 مليار درهم مقابل 952.3 مليار في العام السابق، بينما نمت الصادرات بنسبة تصل إلى 5% خلال العام لتبلغ قيمتها 195 مليار درهم مقابل 185.4 مليار في العام السابق، في حين بلغت قيمة إعادة التصدير 400.4 مليار درهم خلال العام المذكور. وأوضحت البيانات الأولية للهيئة أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات من حيث الوزن بلغ خلال العام حوالي 232.7 مليون طن، منها 101.3 مليون طن وزن الواردات، و112.9 مليون وزن الصادرات، و18.6 مليون طن وزن إعادة التصدير. وأشار معالي المفوض علي الكعبي إلى أن تباطؤ معدل نمو الواردات وزيادة معدل نمو الصادرات بنسبة أكبر يؤشر على التحسن التدريجي في الميزان التجاري للدولة مع دول العالم خلال العام، كما يكشف نمو الصادرات الإماراتية، ارتفاع مستوى القدرة التنافسية للصناعات الوطنية في الأسواق العالمية، وتزايد الثقة في تلك الصناعات خارجياً.