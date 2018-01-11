تدمير أوكار إرهابيين وعبوتين ناسفتين وسط سيناء

القاهرة (وكالات)

أكد المُتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، أن الرئيس المصري القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبد الفتاح السيسي، عقد اجتماعاً أمس بمقر وزارة الدفاع مع وزيري الدفاع، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، وعدد من قيادات القوات المسلحة والشرطة. وقال راضي: «تناول الاجتماع أخر المستجدات والتطورات الأمنية على مختلف الاتجاهات والمحاور الاستراتيجية». وأضاف: «إن الرئيس اطلع على الإجراءات التي تقوم بها القوات المسلحة والشرطة للقضاء على العناصر والبؤر الإرهابية في جميع الاتجاهات»، مشدداً على ضرورة توفير المناخ الآمن والمستقر لسرعة تنفيذ المشروعات التنموية على مستوي الجمهورية.

من جانب آخر، أكد المتحدث باسم الجيش المصري، العقيد تامر الرفاعي، أن قوات من الجيش الثالث الميداني، دمرت عربة ربع نقل، و5 دراجات نارية خاصة بالعناصر التكفيرية، وعبوتين ناسفتين بوسط سيناء. وأضاف المتحدث باسم الجيش المصري في بيان له: «إن الجيش دمر عدداً من الأوكار التي تستخدمها العناصر الإرهابية للاختباء وتخزين الاحتياجات الإدارية، والمواد المستخدمة في تصنيع العبوات الناسفة». وتابع العقيد تامر الرفاعي: «إن قوات الجيش الثالث الميداني تواصل جهودها للقضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية بوسط سيناء».

من ناحية أخرى، تمكنت القوات البحرية المصرية من ضبط مركب صيد داخل المياه الإقليمية المصرية بالبحر الأحمر، كانت تحمل كمية كبيرة من المواد المخدرة.