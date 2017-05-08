140 ألف نزيل فندقي في العين والظفرة بالربع الأول

رشا طبيلة (أبوظبي)

استقبلت المنشآت الفندقية في العين ومنطقة الظفرة، نحو 140 ألف نزيل بالربع الأول من العام الحالي، تشكل نحو 9% من إجمالي نزلاء فنادق الإمارة وبالبالغ 1.16 مليون نزيل، بحسب بيانات هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة.

وأشارت البيانات إلى أن مدينة العين استقبلت بالربع الأول من العام الحالي 105.45 ألف نزيل فندقي قضوا 214.3 ألف ليلة، في وقت بلغ معدل الإشغال 68٪، وبلغ معدل إقامة النزيل الفندقي في مدينة العين 2.03 ليلة، في حين سجلت فنادق العين إجمالي إيرادات بواقع 86 مليون درهم، في وقت بلغ متوسط سعر الغرفة الفندقية 348 درهما لليلة.

أما منطقة الظفرة، فاستقبلت منشآتها الفندقية 34.5 ألف نزيل قضوا 98.7 ألف ليلة، في وقت سجلت ارتفاعا ملحوظا في معدل الإقامة بواقع 2.90 ليلة بنمو 15٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وحققت الفنادق معدل إشغال وصل إلى 65٪، وإجمالي إيرادات بواقع 65 مليون درهم، أما متوسط سعر الغرفة الفندقية في منطقة الظفرة فبلغت 539 درهما لليلة. وفيما يتعلق بالمنشآت الفندقية في مدينة أبوظبي، فاستقبلت نحو مليون نزيل فندقي قضوا 2.8 مليون ليلة، في حين بلغ معدل الإقامة 2.74 ليلة، في وقت حققت معدل إشغال وصل إلى 77%، وإجمالي إيرادات فندقية وصلت إلى 1.3 مليار درهم.وبلغ معدل سعر الغرفة الفندقية في مدينة أبوظبي 395 درهما لليلة.

واستقبلت المنشآت الفندقية في إمارة أبوظبي، والبالغ عددها 167 منشأة، والتي تضم نحو 30.6 ألف غرفة فندقية، 1.16 مليون نزيل بالربع الأول من العام الحالي، بنمو 4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وحققت معدل إشغال يصل إلى 76%، في وقت حققت إجمالي إيرادات بلغت 1.5 مليار درهم، وتصدرت السياحة الداخلية إجمالي النزلاء في الربع الأول، في حين تصدرت الصين الأسواق الخارجية المصدرة للنزلاء ثم الهند يليها بريطانيا ثم السعودية.