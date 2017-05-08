«المؤسسة العليا» تشارك في فعالية «إسعاد عمال»

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت ‬المؤسسة ‬العليا ‬للمناطق ‬الاقتصادية ‬المتخصصة ‬في ‬فعالية «‬إسعاد ‬عمال» ‬التي ‬نظمتها ‬وزارة ‬الموارد ‬البشرية ‬والتوطين ‬في ‬المدينة ‬العمالية ‬بالسعديات ‬في ‬أبوظبي، ‬وذلك ‬برعاية ‬وحضور ‬معالي ‬صقر ‬غباش ‬وزير ‬الموارد ‬البشرية ‬والتوطين، ‬ومعالي ‬عهود ‬الرومي ‬وزيرة ‬الدولة ‬للسعادة.

وتضمنت الفعالية فقرات فنية وعرضاً خاصاً للألعاب النارية، وأنشطة ومسابقات ترفيهية أضفت أجواء من البهجة والفرح، وأدخلت السعادة إلى قلوب العمال الذين عبروا عن سعادتهم وتقديرهم للرعاية الكبيرة التي يلقونها من قبل القيادة الرشيدة في دولة الإمارات وحرصها الشديد على توفير بيئة عمل آمنة وصحية وسعيدة لهم.

وقال سعيد عيسى الخييلي، مدير عام المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة: «تتشرف المؤسسة العليا بأن تكون الراعي الرسمي لهذه الفعالية وغيرها من الفعاليات الموجهة نحو إسعاد العمال وتوفير بيئة العمل المناسبة لهم، مما يعزز من عملية انخراطهم في المجتمع وتفعيل دورهم في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها بلادنا الحبيبة في جميع المجالات».

وأكد: «أن المؤسسة العليا حريصة على تأمين أفضل المعايير العالمية للأمن والسلامة في المدن العمالية التي تشرف عليها، وتوفير الخدمات والبنى التحتية التي تضمن حياة مستقرة للعاملين، وتحفزهم على الإنتاج والإبداع في عملهم، مشيراً إلى الخبرة الطويلة التي تمتلكها المؤسسة العليا في مجال تطوير وإدارة وتشغيل مدن اقتصادية متخصصة شملت تطوير 30 مدينة سكنية عمالية، تضم نحو 450 ألف عامل، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».

وأشاد مدير عام المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة بالجهود التي تبذلها الجهات المعنية في دولة الإمارات وعلى رأسها وزارة الموارد البشرية والتوطين من أجل الارتقاء بالأنظمة التشريعية والرقابية وبمنظومة السياسات والإجراءات الخاصة بإدارة سوق العمل في الدولة وتهيئة بيئة عمل متميزة وفق المعايير الدولية المعتمدة.