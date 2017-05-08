فهد الأميري (دبي)
بلغ عدد الشكاوى والملاحظات التي تلقتها إدارة حماية المستهلك عبر خط استقبال الشكاوى 4500 شكوى خلال الربع الأول، في الوقت الذي أكدت الإدارة جاهزيتها الكاملة للتعامل مع جميع شكاوى المستهلكين خلال شهر رمضان، إضافة إلى تكثيف الجولات الميدانية الرقابية على مختلف الأسواق المحلية والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالإمارة.
واستعرضت «اقتصادية دبي» متمثلة في إدارة حماية المستهلك خلال اجتماعها مع جميع منافذ البيع والهايبرماركت والموردين بإمارة دبي، أمس، دورها في حماية المستهلكين خلال شهر رمضان، خصوصاً وعلى مدار العام عموماً، باعتبارها الجهة الوحيدة المسؤولة في دبي عن رفع مستوى الوعي بحقوق المستهلك وواجباته، وأكدت إدارة حماية المستهلك حرص «اقتصادية دبي» على تطبيق أرقى المعايير المتبعة في خدمة المستهلكين، انسجاماً مع قانون حماية المستهلك، وأهمها توفير المنتجات والسلع الاستهلاكية بكميات تتناسب مع طلب المستهلكين، وأيضاً وضوح العروض الترويجية المقدمة وصحتها، مع مراعاة تطابق أسعار المنتجات على الرفوف و«الكاشير» بمنافذ البيع.
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وكشف العوضي أن عدد الشكاوى والملاحظات التي تلقيناها من المستهلكين عبر خط استقبال الشكاوى، بلغ في الربع الأول من العام الجاري حوالي 4500 شكوى، وهذا العدد يزيد في المناسبات والأعياد.وعن الإجراءات الخاصة بشهر رمضان قال العوضي: «لدينا إجراءات رقابية، ونبدأ بتنفيذ حملتنا قبل شهر رمضان، وتستمر حتى آخر يوم من الشهر الفضيل، ونحن مستمرون كحملة بعد رمضان حتى عيد الأضحى المبارك، إذ ننفذ جولات ميدانية وتفتيشية بشكل مستمر، إضافة إلى التفتيش الروتيني اليومي، أما الحملات المنتظمة، فهما حملتان تنفذان بشكل أسبوعي على السوق كاملاً».
من جانبه، أكد عبداللطيف المرزوقي، مدير أول توعية المستهلك أن قسم توعية المستهلك، أعد جميع قنوات التواصل لجمهور المستهلكين الذين بإمكانهم التواصل معنا من خلال أية قناة من قنوات التواصل الاجتماعي عبر حساباتنا على «تويتر» و«فيس بوك» و«انستغرام».