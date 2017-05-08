فهد الأميري (دبي)

بلغ عدد الشكاوى والملاحظات التي تلقتها إدارة حماية المستهلك عبر خط استقبال الشكاوى 4500 شكوى خلال الربع الأول، في الوقت الذي أكدت الإدارة جاهزيتها الكاملة للتعامل مع جميع شكاوى المستهلكين خلال شهر رمضان، إضافة إلى تكثيف الجولات الميدانية الرقابية على مختلف الأسواق المحلية والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالإمارة.

واستعرضت «اقتصادية دبي» متمثلة في إدارة حماية المستهلك خلال اجتماعها مع جميع منافذ البيع والهايبرماركت والموردين بإمارة دبي، أمس، دورها في حماية المستهلكين خلال شهر رمضان، خصوصاً وعلى مدار العام عموماً، باعتبارها الجهة الوحيدة المسؤولة في دبي عن رفع مستوى الوعي بحقوق المستهلك وواجباته، وأكدت إدارة حماية المستهلك حرص «اقتصادية دبي» على تطبيق أرقى المعايير المتبعة في خدمة المستهلكين، انسجاماً مع قانون حماية المستهلك، وأهمها توفير المنتجات والسلع الاستهلاكية بكميات تتناسب مع طلب المستهلكين، وأيضاً وضوح العروض الترويجية المقدمة وصحتها، مع مراعاة تطابق أسعار المنتجات على الرفوف و«الكاشير» بمنافذ البيع.

إضافة إلى صحة تفاصيل المنتجات الغذائية مثل الخضراوات والفواكه والأسماك مع معلومات حول نوعيتها ومصدرها، وأيضاً حل شكاوى المستهلكين، بالتعاون مع إدارة حماية المستهلك في «اقتصادية دبي»، بالإضافة إلى نشر وعرض أرقام حماية المستهلك. ونفذت إدارة حماية المستهلك زيارة ميدانية للسوق المركزي للخضراوات والفواكه بالعوير، جرى خلالها توجيه التجار بضرورة عرض أسعار المنتجات وأنواعها تفادياً للمخالفات، على تتم جدولة زيارة السوق والأسواق أسبوعياً في شهر رمضان المبارك. وقال أحمد العوضي، مدير إدارة حماية المستهلك بدائرة دبي الاقتصادية، إن الدائرة دأبت كل عام قبل قدوم شهر رمضان المبارك على تكثيف جهودها على نطاقين، الأول يتم من خلاله توعيه الموردين بضرورة الالتزام بثبات الأسعار خلال الشهر الكريم، والثاني هو توفير السلع الأساسية، مؤكداً أن الدائرة ستتولى كذلك تكثيف الجولات الميدانية الرقابية على مختلف الأسواق المحلية لضمان عدم وجود أي تلاعب بالعروض الترويجية، مناشداً الجمهور الكريم بعدم التردد بالاستفسار أو تقديم أي بلاغ.

وكشف العوضي أن عدد الشكاوى والملاحظات التي تلقيناها من المستهلكين عبر خط استقبال الشكاوى، بلغ في الربع الأول من العام الجاري حوالي 4500 شكوى، وهذا العدد يزيد في المناسبات والأعياد.وعن الإجراءات الخاصة بشهر رمضان قال العوضي: «لدينا إجراءات رقابية، ونبدأ بتنفيذ حملتنا قبل شهر رمضان، وتستمر حتى آخر يوم من الشهر الفضيل، ونحن مستمرون كحملة بعد رمضان حتى عيد الأضحى المبارك، إذ ننفذ جولات ميدانية وتفتيشية بشكل مستمر، إضافة إلى التفتيش الروتيني اليومي، أما الحملات المنتظمة، فهما حملتان تنفذان بشكل أسبوعي على السوق كاملاً».

من جانبه، أكد عبداللطيف المرزوقي، مدير أول توعية المستهلك أن قسم توعية المستهلك، أعد جميع قنوات التواصل لجمهور المستهلكين الذين بإمكانهم التواصل معنا من خلال أية قناة من قنوات التواصل الاجتماعي عبر حساباتنا على «تويتر» و«فيس بوك» و«انستغرام».