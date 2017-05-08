39.3 مليون دولار الاستثمارات الإماراتية المباشرة في الصين خلال 2016

أبوظبي (الاتحاد)

بلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية المباشرة في جمهورية الصين الشعبية بنهاية العام الماضي 39.3 مليون دولار، تتوزع على كثير من القطاعات منها: التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، وإنتاج الفحم البترولي المكلس عالي الجودة، والتطوير العقاري، والعمليات البحرية والموانئ والحاويات، والخدمات والوساطة المالية، والتجارة بالجملة والتجزئة، والسياحة والسفر والنقل الجوي للبضائع والركاب والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية والزراعة وصناعة الأغذية والصناعات التحويلية، بحسب وزارة الاقتصاد.

وحسب تقرير الاتفاقات الثنائية الموقعة بين الإمارات والصين، والذي حصلت عليه «الاتحاد»، تأتي شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» في مقدمة الشركات المستثمرة في الصين. وشهد نوفمبر من عام 2016، توقيع مذكرة تفاهم بين شركة المبادلة للتنمية «مبادلة» ومجموعة «إت ش إن إيه» الصینیة العاملة في مجالات السياحة واللوجستیات والخدمات المالية، بهدف توسيع نطاق التعاون الاستثماري بين الطرفين.

وتتضمن القطاعات التي تستثمر فيها الشركات الإماراتية، التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، وإنتاج الفحم البترولي المكلسن عالي الجودة، والتطوير العقاري، والعمليات البحرية والموانئ والحاويات، الخدمات والوساطة المالية، والتجارة بالجملة والتجزئة، السياحة والسفر، والنقل الجوي للركاب والبضائع، وتشغيل وتنمية المناطق الصناعية والاقتصادية، والتكنولوجيا المتطورة وتكنولوجيا المعلومات، الاستيراد والتصدير للسلع كافة، وإنتاج وبيع قطع غيار السيارات، وإدارة الفنادق والمطاعم، إنتاج وبيع الحلي والمجوهرات، وإنتاج وبيع الزجاج، وتقديم الخدمات اللوجستية، وكذلك الاستثمار في قطاع الزراعة والتشجير وتربية المواشي وتربية الأسماك، والاستثمار في قطاع صناعة بناء المساكن والهندسة المدنية، والاستثمار في قطاع التأجير والخدمات التجارية، وأنواع التصنيع كافة.

وأشار التقرير إلى توقيع اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة والمجلس الصیني لترويج التجارة الدولية، مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال إماراتي صيني بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين.

كما شهد مارس 2016 توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الصيني، لترويج التجارة الدولية، والقمة العالمية للصناعة والتصنيع، لتشجيع المزيد من التعاون، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الصينية في الأنشطة الصناعية، وذلك في ضوء التطورات الكبيرة التي يشهدها القطاع الصناعي العالمي مع انتشار تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.