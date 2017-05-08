الإمارات تستحوذ على 23 % من حجم التجارة العربية مع الصين و35 % لدول «التعاون»

بسام عبد السميع (أبوظبي)

ارتفعت نسبة حجم التبادل التجاري الصيني-الإماراتي لمجمل حجم التبادل التجاري الصيني العربي من 18.1% في عام 2012 إلى 23.4% في 2016، كما ارتفعت نسبة حجم التبادل التجاري الصيني-الإماراتي في حجم التبادل التجاري بين الصين ودول الخليج من 26% في عام 2012 إلى 35% في 2016، بحسب هاي سونج المستشار الاقتصادي والتجاري لسفارة جمهورية الصين الشعبية في الإمارات.

وقال سونج في حوار مع «الاتحاد»، بمناسبة انعقاد أول منتدى قمة الحزام والطريق في بكين خلال يومي 14 و15 مايو الجاري «ازدادت نسبة حجم التبادل التجاري الصيني الإماراتي في مجمل التبادل التجاري الصيني العربي غير النفطي من 27% في 2012 إلى 29% عام 2016، وبنسبة 47% من التبادل التجاري غير النفطي مع دول مجلس التعاون الخليجي بنهاية 2016، مقابل 42% في عام 2012.

وسيعقد أول منتدى لقمة الحزام والطريق على مستوى عالٍ في إطار استراتيجية «حزام واحد - طريق واحد» في بكين.وأشار إلى أن قرار الإمارات في نوفمبر 2016، الخاص بدخول الصينيين إلى الإمارات من دون تأشيرة مسبقة يسهم بصورة كبيرة في زيادة عدد السائحين والمستثمرين إلى الإمارات، لافتاً إلى أن إجمالي الجالية الصينية في الإمارات بلغ 200 ألف صيني بنهاية 2016، وأكثر من 4 آلاف شركة تعمل في مختلف القطاعات وفي مقدمتها النفط، والطاقة الجديدة، والسياحة، والصناعة.

وأشار سونج إلى أن إجمالي الرحلات الأسبوعية بين الجانبين يتجاوز 100 رحلة لخطوط الطيران الإماراتية والصينية، لافتاً إلى أن الاتحاد للطيران الناقل الوطني لدولة الإمارات تعمل حالياً على التوسع في حصة السوق الصيني وجذب الزوار الصينيين إلى الدولة، إضافة إلى توقيع اتفاقيات تبادل ركاب بين الاتحاد للطيران والخطوط الصينية إلى مختلف دول العالم.