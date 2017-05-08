الإمارات تستحوذ على 23 % من حجم التجارة العربية مع الصين و35 % لدول «التعاون»

بسام عبد السميع (أبوظبي)
ارتفعت نسبة حجم التبادل التجاري الصيني-الإماراتي لمجمل حجم التبادل التجاري الصيني العربي من 18.1% في عام 2012 إلى 23.4% في 2016، كما ارتفعت نسبة حجم التبادل التجاري الصيني-الإماراتي في حجم التبادل التجاري بين الصين ودول الخليج من 26% في عام 2012 إلى 35% في 2016، بحسب هاي سونج المستشار الاقتصادي والتجاري لسفارة جمهورية الصين الشعبية في الإمارات.
وقال سونج في حوار مع «الاتحاد»، بمناسبة انعقاد أول منتدى قمة الحزام والطريق في بكين خلال يومي 14 و15 مايو الجاري «ازدادت نسبة حجم التبادل التجاري الصيني الإماراتي في مجمل التبادل التجاري الصيني العربي غير النفطي من 27% في 2012 إلى 29% عام 2016، وبنسبة 47% من التبادل التجاري غير النفطي مع دول مجلس التعاون الخليجي بنهاية 2016، مقابل 42% في عام 2012.
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وأشار سونج إلى أن إجمالي الرحلات الأسبوعية بين الجانبين يتجاوز 100 رحلة لخطوط الطيران الإماراتية والصينية، لافتاً إلى أن الاتحاد للطيران الناقل الوطني لدولة الإمارات تعمل حالياً على التوسع في حصة السوق الصيني وجذب الزوار الصينيين إلى الدولة، إضافة إلى توقيع اتفاقيات تبادل ركاب بين الاتحاد للطيران والخطوط الصينية إلى مختلف دول العالم.
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