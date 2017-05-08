غرفة أبوظبي تشارك بمعرض ومؤتمر «أو تي سي» في أميركا

هيوستن (وام)

شارك وفد من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بمعرض ومؤتمر «أو تي سي» البترولي 2017 الذي اختتمت أعماله مساء أمس الأول في مدينة هيوستن الأميركية. وترأس الوفد الدكتور الطاهر مصبح الكندي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة، وضم الوفد عبد الله غرير القبيسي نائب مدير عام الغرفة، إلى جانب الدكتور مبارك حمد العامري وحامد الشاعر المرزوقي وإبراهيم إسماعيل الخاجة ومحمد عتيق الهاملي وعبدالله محمد القيسية وسند المقبالي أعضاء المجلس، وممثلين عن 17 شركة ومؤسسة عاملة في قطاعي النفط والغاز في إمارة أبوظبي.

وزار الوفد جناح شركة أبوظبي الوطنية للبترول «أدنوك» والتقى عددا من رؤساء ومدراء كبريات الشركات النفطية المشاركة في المعرض. وعقد خلال الزيارة جلسة مباحثات موسعة مع مسؤولين غرفة التجارة العربية - الأميركية المشتركة في إطار سلسلة اللقاءات التي تنظمها غرفة التجارة العربية المشتركة عن اقتصاديات دول «التعاون» والفرص الاستثمارية التي توفرها دول المجلس للشركات الأميركية خاصة في قطاعي النفط والغاز. وأكد الدكتور الكندي أن زيارة وفد غرفة أبوظبي ومشاركته في معرض ومؤتمر «أو تي سي» تأتي في إطار جهود الغرفة لتعريف الشركات والمؤسسات الأميركية بالمشاريع التي يجري تنفيذها في إمارة أبوظبي والفرص المتاحة لها في عدد من القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية بالنسبة لأبوظبي. ودعا الكندي الشركات الأميركية، خاصة العاملة في قطاع النفط والغاز، إلى تعزيز شراكاتها مع الشركات الإماراتية العاملة في هذا القطاع والاستفادة مما توفره إمارة أبوظبي من فرص في ظل إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع العملاقة. وأشاد الكندي بدور غرفة التجارة العربية-الأميركية خاصة فيما يتعلق بفتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري والفني.