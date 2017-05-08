14.8 مليار دولار عائدات قطع الغيار إقليمياً 2021

فهد الأميري (دبي)

تلتقي أكبر الأسماء في سوق خدمات المركبات في دبي هذا الأسبوع بمعرض أوتوميكانيكا دبي 2017، للاستفادة من سوق إقليمي يُتوقع له أن ينمو بنسبة 4.9% خلال السنوات الخمسة المقبلة، ليصل حجم عائدات قطع الغيار إلى 14.8 مليار دولار بحلول 2021.

وافتتح مطر الطاير، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، فعاليات الدورة الخامسة عشرة من المعرض، التي تستمر لمدة 3 أيام بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض بمشاركة 1.954 عارض من 57 دولة، مشيداً بتطورات سوق قطع غيار وإكسسوارات السيارات في دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً أهمية السوق الذي من المتوقع أن يشهد نمواً خلال المرحلة المقبلة.

ويشهد المعرض التجاري، المقام على مساحة 69.000 متر مربع، مشاركة نحو 25 جناحاً دولياً، كما يحظى بدعم 36 من الاتحادات التجارية الدولية، وسيكون أكثر من نصف الزوار الذين يتوقع أن يتجاوز عددهم 30.000 زائر من خارج الدولة. وقال طارق الرشيد، مدير مبيعات التجزئة والتسويق «بريجستون»، مؤسسة ناصر بن عبد اللطيف السركال، لـ «الاتحاد»: «سنفتتح عام 2018 محطة متكاملة للشاحنات في الروية على مساحة 50 ألف قدم مربع، فيها نحو 12 مساراً، صالحة لكل أنواع السيارات»، مضيفاً: «هناك نمو في الطلب على محطات خدمات السيارات لا يقل عن 8% سنوياً، على أن تكون في أماكن معتمدة وصديقة للبيئة»، مؤكداً: «نحن ملتزمون بمعايير هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس لخدمة السيارات في الدولة، ونطبق المعايير الأوروبية». من جانبه، أكد جاسجيف سينج كندهاري، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الدوبووي لـ «الاتحاد»: «نتوقع نمو سوق الإطارات والبطاريات الإماراتي بنسبة 15%»، موضحاً أن «نسبة النمو السنوي تراوح عموماً بين 5 إلى 10%»، موضحاً أن سبب توقع زيادة النمو هو أن «الإنتاج كان جيداً في الربع الأول من العام الجاري». ويغطي أوتوميكانيكا مجموعات المنتجات الستة، وهي قطع الغيار والمكونات (1.125 عارض)، الإطارات والبطاريات (230 عارضاً)، والإكسسوارات ومعدات زينة السيارات (205 عارضين)، الإصلاح والصيانة (200 عارض)، والإلكترونيات والأنظمة (140 عارضاً)، وغسيل السيارات والماكينات (55 عارضاً). ومن أبرز العلامات العالمية المشاركة هذا العام «وابكو» موردة مكابح الإلكترونية، وأنظمة الثبات، التعليق، وأتمتة النقل للمركبات التجارية، وحققت الشركة التي يوجد مقرها في بلجيكيا مبيعات بلغت 47.3 مليون دولار في الربع الأول من عام 2017. وقال فيليب كولبرون، نائب رئيس وابكو خدمات ما بعد البيع: «أصبحت منطقة الخليج سوقاً في غاية الأهمية لصناعة النقل واللوجستيات في السنوات الأخيرة، ومع انخفاض أسعار النفط تبحث المنطقة عن سبل جديدة للنمو مثل التركيز بشكل كبير على قطاع السياحة، وخلال السنوات المقبلة سيكون هناك عدد كبير من الأحداث الكبرى، بما في ذلك إكسبو دبي 2020 وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وترتبط تلك الأحداث بمشروعات بنية تحتية عملاقة تسفر عن ارتفاع الطلب على النقل واللوجستيات، وهنا يأتي دورنا من خلال دعم شركات النقل واللوجستيات في المنطقة لتقليل فترات تعطل الأساطيل وزيادة كفاءتها».