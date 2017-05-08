دبي (وام)
وقعت بلدية دبي وشركة إعمار العقارية ومجموعة دبي للعقارات اليوم اتفاقيات تعاون بشأن تعزيز التعاون في مجال ترشيد الطاقة.
وقال المهندس حسين ناصر لوتاه، مدير عام بلدية دبي، إن الاتفاقيات تترجم توجهات حكومة دبي الرامية لأن تصبح دبي من المدن الأذكى عالمياً، باعتبار «مصباح دبي» الأكثر توفيراً للطاقة في العالم والأول في الأسواق الذي يتخطى حاجز 200 شمعة في الواط من حيث الكفاءة في استهلاك الطاقة لأغراض الإضاءة.
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وأكد مدير عام بلدية دبي أن مبادرة «مصباح دبي» ليست مجرد مبادرة مستدامة أخرى تضاف إلى قائمة المبادرات الحكومية المستدامة، إنما هي عبارة عن رؤية مبتكرة ومستدامة ومتكافئة تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة، وسيكون لتطبيقها انعكاسات اقتصادية وبيئية على الإمارة، وذلك عبر غرس الوعي المجتمعي بقضايا الاستدامة والحفاظ على الموارد وتوفير الطاقة مع الحفاظ على رفاهية أسلوب الحياة، وبالتالي التقليل من حجم الانبعاثات الكربونية.
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من جهته، قال أحمد المطروشي، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة إعمار العقارية، إن هذه الاتفاقية جاءت في ضوء التكامل بين دوائر ومؤسسات دبي واستراتيجية استثمار الموارد الطبيعية والطاقة والإسهام في توفير الاستهلاك وتنظيمه.
من ناحيته، أعرب عبد الله محمد لاحج، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي للعقارات، عن سعادته بأن تكون المجموعة جزءاً من الاتفاقية مع بلدية دبي التي تعد من أوائل المؤسسات التي تطبق «مصباح دبي»، سعياً لإيجاد طاقة نظيفة تساعد على ترشيد الاستهلاك في الكهرباء.