دبي (وام)

وقعت بلدية دبي وشركة إعمار العقارية ومجموعة دبي للعقارات اليوم اتفاقيات تعاون بشأن تعزيز التعاون في مجال ترشيد الطاقة.

وقال المهندس حسين ناصر لوتاه، مدير عام بلدية دبي، إن الاتفاقيات تترجم توجهات حكومة دبي الرامية لأن تصبح دبي من المدن الأذكى عالمياً، باعتبار «مصباح دبي» الأكثر توفيراً للطاقة في العالم والأول في الأسواق الذي يتخطى حاجز 200 شمعة في الواط من حيث الكفاءة في استهلاك الطاقة لأغراض الإضاءة.

وذكر أن تضافر الجهود وتبادل الخبرات والمعارف بين الدوائر الحكومية والمؤسسات المختلفة وانعكاس ذلك على مجتمع الأعمال والخدمات المتنوعة في اقتصاديات الدولة، أصبح من القواعد الأساسية التي تعتمد عليها القيادات في تحقيق رؤيتها وغاياتها، مشيراً إلى أن المشاركات المجتمعية والاستراتيجية تصب في مسار التنمية.

وأكد مدير عام بلدية دبي أن مبادرة «مصباح دبي» ليست مجرد مبادرة مستدامة أخرى تضاف إلى قائمة المبادرات الحكومية المستدامة، إنما هي عبارة عن رؤية مبتكرة ومستدامة ومتكافئة تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة، وسيكون لتطبيقها انعكاسات اقتصادية وبيئية على الإمارة، وذلك عبر غرس الوعي المجتمعي بقضايا الاستدامة والحفاظ على الموارد وتوفير الطاقة مع الحفاظ على رفاهية أسلوب الحياة، وبالتالي التقليل من حجم الانبعاثات الكربونية.

وأكد حرص الدائرة على تحويل دبي إلى واحدة من أكثر المدن في العالم استدامة، وعملت إدارة تطبيقات الاستدامة والطاقة المتجددة في البلدية على مبادرة «مصباح دبي» الفريدة من نوعها من خلال شراكة بينها وبين «فيليبس» أكبر شركة مصنعة لمصابيح (LED)، بجانب العمل على توزيع مليوني مصباح موفر للطاقة بنهاية عام 2017، وصولاً لتوزيع 10 ملايين نهاية 2021. وأوضح لوتاه أن هذه المبادرة تحقق العديد من الفوائد الملموسة، وأبرزها توفير فاتورة إضاءة تصل إلى 90%، بجانب عمر أطول يصل إلى أكثر من 15 مرة، مقارنة بالمصابيح التقليدية.

من جهته، قال أحمد المطروشي، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة إعمار العقارية، إن هذه الاتفاقية جاءت في ضوء التكامل بين دوائر ومؤسسات دبي واستراتيجية استثمار الموارد الطبيعية والطاقة والإسهام في توفير الاستهلاك وتنظيمه.

من ناحيته، أعرب عبد الله محمد لاحج، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي للعقارات، عن سعادته بأن تكون المجموعة جزءاً من الاتفاقية مع بلدية دبي التي تعد من أوائل المؤسسات التي تطبق «مصباح دبي»، سعياً لإيجاد طاقة نظيفة تساعد على ترشيد الاستهلاك في الكهرباء.