مقاتلة فرنسية تعترض طائرة ركاب جزائرية

باريس (وكالات)

اعترضت مقاتلة حربية فرنسية الليلة قبل الماضية طائرة ركاب جزائرية قبالة سواحل مدينة مرسيليا، جنوبي فرنسا، بعد فقدان الاتصال بطاقمها. وأعلنت وزارة الدفاع الفرنسية في بيان أمس، أن «طائرة من طراز بوينغ 737 تابعة للخطوط الجزائرية كانت في رحلة بين مدينة قسنطينة، شرق الجزائر وليون، شرق فرنسا، أثارت الشك بعد تجاهلها اتصالات برج المراقبة الفرنسي، ما دفع بالهيئة العليا للدفاع الجوي الفرنسي إلى إرسال طائرة حربية من طراز ميراج 2000 من قاعدة أورانج، لاعتراضها»، وفق ما ذكرت صحيفة «الحياة» اللندنية.

وأشارت الوزارة إلى أن «طاقم الطائرة الجزائرية استجاب بعد ذلك لاتصالات برج المراقبة في مرسيليا، فيما استمرت مراقبتها إلى حين هبوطها في مطار ليون». وعزت «هيئة الدفاع العليا» سبب متابعتها الطائرة الجزائرية حتى هبوطها إلى تخوفها «من سلوك طاقمها الذي تنقصه الخبرة اللازمة في التعامل مع مثل هذه الظروف».