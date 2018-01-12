تونس: إصابة 21 شرطياً وحرق 10 سيارات أمنية

ساسي جبيل، وكالات (تونس)
أعلنت وزارة الداخلية التونسية أمس اعتقال 328 محتجاً متورطين في أعمال شغب وتخريب الليلة قبل الماضية مع تصاعد حدة الاحتجاجات العنيفة التي اجتاحت البلاد لليوم الثالث على التوالي ضد إجراءات تقشف. وبينما انتشر الجيش في عدة مدن تونسية، انقسمت القوى السياسية في البلاد بين الدعوة للتصعيد والمطالبة بالتهدئة. وقال شهود لـ(رويترز) إن الجيش انتشر في مدينة تالة القريبة من الحدود الجزائرية بعد انسحاب كلي لقوات الأمن من المدينة الليلة الماضية عقب حرق المتظاهرين لمنطقة الأمن الوطني بالمدينة.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد خليفة الشيباني أمس في تصريح صحفي إن أكبر مستفيد من عمليات الشغب والنهب والسرقة والحرق التي تشهدها بعض جهات البلاد على خلفية التحركات الليلية هي العناصر الإرهابية. وأضاف أن الداخلية لديها معلومات حول وجود عناصر تكفيرية متطرفة تسعى لاستغلال الفوضى من أجل القيام بعمليات إرهابية أو إدخال أسلحة أو توظيف هذه التحركات للقيام بعمليات وفق تأكيده.
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وأضاف الناطق الرسمي، أن عمليات الشغب والنهب والسرقة والحرق تواصلت في الليلة قبل الماضية في عدد من جهات البلاد، مبرزا حصيلة عمليات النهب والسرقة التي حصلت بالإضافة لعدد الإيقافات في صفوف المخربين والمنحرفين ومؤكدا أن في مدينة تالة من محافظة القصرين تم حرق منطقة الأمن الوطني و حرق منزل عون أمن، وفي محافظة المهدية تم حرق حافلة تابعة لشركة النقل بالساحل بمفترق مدخل مدينة شربان وافتكاك دراجتين ناريتين من أصحابها تحت التهديد بالسلاح.
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إلى ذلك، قرر عدد من الأحزاب والمنظمات والجمعيات، النزول إلى الشارع في مسيرة وطنية مشتركة تحت شعار «تونس تستعيد ثورتها»، وذلك يوم الأحد القادم بالتزامن مع الذكرى السابعة لسقوط نظام زين العابدين بن علي، في خطوة تصعيدية تهدف إلى توسيع دائرة الاحتجاجات، والضغط على الحكومة للتراجع عن قانون المالية. ودعا ائتلاف المعارضة الذي يقوده حزب الجبهة الشعبية في بيان الليلة قبل الماضية، كافة مناضليه ومناضلاته في مختلف جهات البلاد إلى تنظيم تحركات مشتركة رافضة لما أسماه ميزانية تفقير الشعب وتدمير قدرته الشرائية. وفي المقابل ارتفعت أصوات تنادي بالتهدئة وتجنيب البلاد السيناريوهات التي لا يمكن أن تزيد إلا من تعميق الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة بعد خروج بعض الاحتجاجات عن إطارها السلمي والشعبي، حيث دعا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة أرباب العمل)، في بيان إلى «الابتعاد عن خطابات الشحن وتجنب كل ما من شأنه أن يؤدي إلى الرفع في درجة التوتر والاحتقان». وانضم حزب النهضة الشريك في الحكم، إلى خطابات التهدئة ومحاولات امتصاص الغضب الشعبي، ودعا في بيان حكومة الوحدة الوطنية إلى «إجراء حوار اجتماعي واقتصادي بين جميع الأطراف في البلاد» بهدف «إيجاد الحلول والإجراءات الضرورية للتفاعل مع المطالب الاجتماعية الملحة للتونسيين، خاصة منهم الفئات الهشة والضعيفة».