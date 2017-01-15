«إنجي» الفرنسية تشارك بأحدث ابتكاراتها في الطاقة المتجددة

أبوظبي (الاتحاد)

تعتزم شركة إنجي، بوصفها شركةً رائدةً عالمياً في مجال الطاقة، حضور القمة العالمية لطاقة المستقبل (WFES) ‬المقرر ‬انعقادها ‬في ‬أبوظبي ‬خلال ‬الفترة ‬من ‬16 ‬إلى ‬19 ‬يناير. ‬وتأتي ‬هذه ‬المشاركة ‬في ‬إطار ‬تأكيد ‬شركة ‬إنجي ‬على ‬التزامها ‬الدائم ‬بتطوير ‬حلول ‬ذكية ‬ومستدامة ‬ومتخصصة ‬لمشكلة ‬تغيُّر ‬المُناخ ‬حيث ‬تبدأ ‬المنطقة ‬مسارها ‬الجديد ‬نحو ‬انتقال ‬الطاقة ‬إلى ‬اقتصاد ‬منخفض ‬الكربون.

وكجزء من الفعالية التي تستمر 4 أيام، تستضيف شركة إنجي، المعروفة سابقاً بـ«جي دي إف سويز»، المنصة التفاعلية في الجناح الدولي بوصفها جزءاً من الوفد الفرنسي، وستُوَجَّه الدعوة للحضور للتعرُّف على أحدث ابتكارات الشركة والحلول الذكية التي وُضعت لدعم انتقال قطاع الطاقة بالمنطقة. ويشمل ذلك ‏Siradel، ‬أداة ‬النمذجة ‬الحضرية ‬المتطورة ‬الثلاثية ‬الأبعاد، ‬التي ‬ابتُكرت ‬لوضع ‬تصور ‬مرئي ‬للبيانات ‬الحضرية ‬الضرورية ‬في ‬بيئة ‬واقعية ‬لإنشاء ‬المدن ‬الذكية ‬في ‬المستقبل. ‬وستُتاح ‬للحُضور ‬الفرصة ‬لتجربة ‬حلول ‬الطاقة ‬المتجددة ‬التي ‬تركز ‬على ‬المستقبل ‬من ‬خلال ‬جهاز ‬الواقع ‬الافتراضي ‬Oculus، ‬فضلاً ‬عن ‬الاستعانة ‬بمجموعة ‬من ‬المواد ‬المرجعية ‬والضمانات ‬من ‬خلال ‬مكتبة ‬المحتوى ‬الافتراضي ‬الخاصة ‬بشركة ‬إنجي.

وقال ﺳﻴﺒﺎﺳﺘﻴﺎﻥ أربولا، الرئيس التنفيذي لشركة إنجي الشرق الأوسط وجنوب آسيا وآسيا الوسطى وتركيا «تشهد المنطقة حالياً تغيراً غير مسبوق، وتقوم شركة إنجي بوضع رؤية جديدة للطاقة في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وبوصفنا شركة تأتي في صدارة الشركات التي تقود ثورة الطاقة المتجددة، نلتزم بوضع حلول منخفضة التكلفة لا تضر البيئة لتعزيز النمو الاقتصادي.