قمة «طاقة المستقبل» تمنح الزوار فرصة الفوز بسيارة صديقة للبيئة

أبوظبي (الاتحاد)

تمنح القمة العالمية لطاقة المستقبل والمؤتمرات والمعارض المرافقة لها زوار الدورة المرتقبة من الحدث فرصة الفوز بسيارة تويوتا «بريوس»، أشهر سيارة صديقة للبيئة في العالم، تقدّمها شركة الفطيم للسيارات، التي تشارك في أسبوع أبوظبي للاستدامة بوصفها شريك النقل المستدام لحدث هذا العام.

وسيدخل الحضور المشاركون في هذا الحدث، الذي يُعدّ أكبر معرض ومؤتمر في مجال الاستدامة بالشرق الأوسط، تلقائياً في السحب للفوز بسيارة «بريوس» من تويوتا، في إطار التركيز على مستقبل النقل في المنطقة المخصصة للنقل المستدام التي يستضيفها الحدث.

ويعتبر السحب جزءاً من الجهود المجتمعية الرامية إلى رفع مستوى الوعي لدى الجمهور بأهمية المحافظة على الموارد الطبيعية. وسيتاح أمام الحضور فرصة الفوز بعدد من الجوائز القيمة الأخرى، من خلال تسجيلهم كزائرين عبر الموقع الإلكتروني للحدث www.worldfutureenergysummit.com وحضورهم شخصياً.

وكانت سيارة «بريوس» أول سيارة هجينة يتم إنتاجها على نطاق تجاري في العالم عندما تم تدشينها في عام 1997. وأصبحت «بريوس» أنجح سيارة هجينة في العالم بعد أن وضع 3.5 ملايين شخص ثقتهم بها، نظراً لاتسامها بأداء بيئي ثوري مبتكر وتصميم أخّاذ. واستطاع هذا الطراز الذي بات الآن في جيله الرابع أن يُثبت الإمكانيات التي تنطوي عليها السيارات الخضراء.