أمل القبيسي تستعرض جهود الدولة في الطاقة النظيفة أمام وفد برلماني عالمي

أبوظبي (وام)

استعرضت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي جهود دولة الإمارات في الطاقة النظيفة أمام وفد برلماني عالمي. جاء ذلك خلال استقبال معاليها وفداً من أكثر 30 برلمانياً يمثلون مختلف دول العالم في مقر المجلس بأبوظبي، في إطار زيارة رسمية يقوم بها الوفد البرلماني للمشاركة في اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة وأسبوع أبوظبي للاستدامة. وحضر اللقاء الدكتور سعيد المطوع وفيصل الذباحي وعائشة اليتيم أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وفي بداية اللقاء رحبت معالي الدكتورة القبيسي بالوفد مؤكدة الحرص على تنظيم هذه الزيارة للمجلس للاطلاع على مسيرة الحياة البرلمانية في الدولة وعلى ممارسة المجلس لاختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية فضلاً عن مساهمة المجلس في تطوير التشريعات التي تتعلق بمختلف القطاعات بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة واهتمام المجلس بموضوع الطاقة من خلال المبادرات والمقترحات التي يقدمها خلال مشاركته في مختلف الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية.

وأشاد الوفد البرلماني العالمي بتوجهات دولة الإمارات وبرؤية قيادتها الحكيمة وباهتمامها وتأكيدها على الالتزام بتوسيع نطاق انتشار الحلول التي توفرها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة على المستويين المحلي والعالم. وثمن الوفد دور دولة الإمارات الرائد على المستوى العالمي والذي يحظى بكل التقدير والاحترام والإعجاب من قبل المجتمع الدولي من خلال الجوائز التي تطلقها دولة الإمارات خاصة ذات الأثر العالمي وما حققته من إنجازات ودعم الجهود الرامية إلى الاهتمام بمستقبل الإنسانية في الطاقة المتجددة والاستدامة في كافة المجالات والبيئة والمياه والزراعة. كما ثمن دور المجلس الوطني الاتحادي في تطوير التشريعات وفي دعم توجهات الدولة في مختلف المجالات لا سيما في إطار ممارسة الدبلوماسية البرلمانية الناجحة وبالمقترحات التي يقدمها خلال مشاركته في مختلف الفعاليات.

واستعرضت معالي الدكتورة القبيسي أمام الوفد دور دولة الإمارات في مجال الطاقة المتجددة ومساهمة المجلس في مختلف الاستراتيجيات التي تتبناها الدولة مبينة أن استراتيجية الطاقة الإماراتية تستهدف مزيجاً من الطاقة المتجددة والنووية والأحفورية النظيفة لضمان تحقيق توازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية وتتضمن هذه الاستراتيجية استثمارات إماراتية بقيمة 600 مليار درهم حتى عام 2050 لضمان تلبية الطلب على الطاقة وضمان استدامة النمو في اقتصاد دولة الإمارات وتعمل على خفض الانبعاثات الكربونية من عملية إنتاج الكهرباء بنسبة 70% خلال العقود الثلاثة المقبلة.