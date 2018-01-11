شارلي شابلن.. يحب عروض السيرك

بودابست (رويترز)

أكد يوجين ابن الممثل الراحل شارلي شابلن أن عروض السيرك ذات قيمة كبيرة، وقد أحبها والده، مضيفاً بصفته رئيس لجنة التحكيم، أن مهرجان بودابست للسيرك الدولي أثبت أن الجمهور ما زال مغرماً بأجواء عروض السيرك الحية.

ويقدم فنانون من جميع أنحاء العالم عروضاً في الدورة الثانية عشرة من مهرجان بودابست للسيرك الدولي، ومن بينهم لاعبون يمتطون ظهور الخيول، وآخرون يقدمون ألعاباً بهلوانية وسحرة، ولاعبو أكروبات. ويحيي المهرجان هذا العام ذكرى مرور 250 عاماً على تأسيس السيرك الحديث على يد لاعب السيرك الإنجليزي فيليب أستلي في لندن عام 1768.

وكان شارلي شابلن نجم نجوم عصر السينما الصامتة في هوليوود، ويوجين هو واحد من بين 11 ابناً لشابلن، وهو مهندس صوت ذائع الصيت ومخرج للأفلام الوثائقية.

وقدم لاعب سيرك مجري شاب يدعى كيفن ريختر العرض الافتتاحي للمهرجان، وامتطى ظهور ما يقرب من 20 حصاناً في حلبة السيرك.