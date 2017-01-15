الشركات الأميركية تخفض حفارات النفط

واشنطن (رويترز)

خفضت شركات الطاقة الأميركية عدد منصات الحفر النفطية للأسبوع الثاني في الأشهر السبعة الأخيرة، وهو ما يرجح أن يكون توقفا مؤقتا في موجة تعاف من المتوقع أن تستمر حتى 2018، مع تخطيط منتجي النفط الصخري لزيادة الإنفاق في وقت تقبع فيه أسعار الخام قرب أعلى مستوى لها في 18 شهرا.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة إن شركات الحفر خفضت عدد المنصات النفطية بواقع سبع منصات في الأسبوع المنتهي في 13 يناير الجاري، ليتراجع إجمالي عدد منصات الحفر إلى 515 منصة مقارنة مع 522 منصة قبل عام. وأنهى هذا الانخفاض أطول موجة صعود أسبوعي لعدد المنصات منذ أغسطس 2011. وانتهت موجة الصعود الحالية بعد عشرة أسابيع، في حين استمرت الزيادة في عدد الحفارات على مدى 19 أسبوعا في موجة 2011.

ومنذ أن تجاوزت أسعار الخام 50 دولارا للبرميل للمرة الأولى في مايو، بعد تعافيها من أدنى مستوى لها في 13 عاما الذي سجلته في فبراير، أضافت الشركات ما إجماليه 206 منصات نفطية في 29 أسبوعا من الأسابيع الثلاثة والثلاثين الأخيرة، وهو أكبر تعاف منذ أن أدت تخمة معروض النفط العالمي إلى هبوط السوق على مدى عامين منذ منتصف 2014.

وتراجع عدد منصات الحفر النفطية من مستوى قياسي بلغ 1609 منصات في أكتوبر 2014 إلى أدني مستوياته في ست سنوات عند 316 منصة في مايو، مع هبوط أسعار الخام الأميركي من أكثر من 107 دولارات للبرميل في يونيو 2014 إلى قرب 26 دولارا في فبراير 2016.

وانخفضت أسعار النفط يوم الجمعة وأنهت الأسبوع على خسائر نسبتها ثلاثة بالمئة مع استمرار الشكوك في مدى تخفيضات إنتاج أوبك، وتدهور الثقة جراء المخاوف المتعلقة بسلامة اقتصاد الصين بعد إعلانها أكبر تراجع في الصادرات منذ 2009.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 64 سنتا، ليغلق عند 52.37 دولار للبرميل أمس الأول، مختتما الأسبوع على هبوط نسبته نحو ثلاثة بالمئة.

وضغط نمو الإنتاج الأميركي على السوق أيضا مع وصول إنتاج الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى 8.95 مليون برميل يوميا، وهو الأعلى منذ أبريل الماضي، وفقا لما أظهرته بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وقال محللون إنهم يتوقعون أن تزيد شركات الطاقة الأميركية إنفاقها على أنشطة الحفر وتضخ المزيد من النفط والغاز الطبيعي الصخري في السنوات المقبلة وسط توقعات باستمرار صعود أسعار الطاقة.