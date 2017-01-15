كهرباء الشارقة: 2750 مخالفة هدر خلال 2016

الشارقة (وام)

كشف التقرير السنوي لهيئة كهرباء ومياه الشارقة عن تحرير 2750 مخالفة خلال عام 2016 تتمثل في عدم تشغيل المكثفات لتحسين معامل القدرة للشبكة في المباني التجارية والسكنية والصناعية الكبيرة والتوصيل المباشر دون الرجوع للهيئة والأحمال الزائدة وأعطال وتغيير العدادات وسرقة التيار الكهربائي وتسريب وهدر المياه ومخالفات تتمثل في تخزين مواد بغرف عدادات الكهرباء ما يشكل خطورة كبيرة ومخالفة لمعايير الأمن والسلامة وقوانين الهيئة.

وناشدت الهيئة جميع المشتركين الحرص على الاستخدام الأمثل للشبكات الكهربائية واتخاذ اللازم نحو الصيانة الدورية للحفاظ على الطاقة من الهدر وترشيد الاستهلاك.

وأكد الدكتور المهندس راشد الليم، رئيس الهيئة، أهمية المحافظة على الطاقة الكهربائية باعتبارها من العناصر الأساسية لأي تنمية حقيقية وطموحة، حيث تحرص الهيئة على تعميق الوعي بقضايا ترشيد الاستهلاك والأمن والسلامة في استخدامات الكهرباء لدى الجميع إضافة لبيان ما نبذله من جهود وموارد مالية لتوليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها.

وأوضح أن الهيئة تبدأ بالتوعية والإرشاد وفي حالة عدم الالتزام يتم اتخاذ الإجراءات القانونية.