«أدنوك للتوزيع» ترفع أسعار أسطوانات الغاز

أبوظبي (الاتحاد)

ارتفع سعر إعادة تعبئة أسطوانات الغاز سعة 25 رطلا إلى 53 درهما، مقارنة بسعر البيع السابق البالغ 49 درهما، حسب ما أعلنت شركة «أدنوك للتوزيع» في بيان أمس، حددت فيه سعر إعادة التعبئة لسعة 50 رطلا بـ106 دراهم، مقارنةً مع سعر بيعها السابق البالغ 98 درهما.

وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «أدنوك للتوزيع» سعيد مبارك الراشدي إنه «يتم تحديد أسعار إعادة تعبئة أسطوانات الغاز المسال شهرياً بمنهجية واضحة ومحددة، بحيث يؤخذ بعين الاعتبار مراعاة مصالح المستهلكين وعملاء الغاز المنزلي المسال في الدولة، ومواكبة تغييرات الأسعار العالمية لمنتج الغاز. ونحن نحرص على تطبيق سعر البيع الجديد بالشكل الاقتصادي الأمثل الذي يحفظ حقوق جميع المستهلكين والعملاء وبالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة».

وتوفر «أدنوك للتوزيع» للمستحقين الغاز المسال بالسعر المدعوم، 20 درهماً لسعة 25 رطلاً و30 درهماً لسعة 50 رطلاً في أبوظبي والمناطق الشمالية من خلال بطاقة رحال «إ - غاز» التي تصدرها الشركة.