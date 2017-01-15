259 مليار درهم حصاد عقارات دبي في 2016

دبي (الاتحاد)

بلغ إجمالي ‬التصرفات ‬العقارية في دبي العام الماضي 259 ‬مليار ‬درهم، بحسب تقرير لدائرة الأراضي والأملاك في دبي ‬عن ‬نتائج ‬تصرفات ‬السوق ‬العقاري ‬في ‬الإمارة ‬خلال العام الماضي. وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام الدائرة: «يؤكد لنا هذا التقرير أن السوق العقاري في دبي وصل إلى مرحلة النضج العقلاني والتعامل الحكيم». وتوقع أن يكتسب سوق العقارات في دبي المزيد من الزخم هذا العام، وأن يشرع بموجة صاعدة جديدة من النمو المستدام، على ضوء استعدادات الإمارات لاستقبال «إكسبو 2020».

وأضاف بن مجرن أن القراءة المتأنية للمشهد العقاري، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية العملاقة، والترتيبات الاستباقية التي تقوم بها حكومة دبي لاستقبال العالم في «إكسبو 2020»، تقودنا إلى نتيجة حتمية، وهي أن السوق سيشهد موجة متجددة من زخم النشاط والنمو المستدام، حيث يلاحظ إطلاق مشاريع جديدة تجاوزت قيمتها مئة مليار درهم، فضلاً عن إنجاز مشاريع هائلة، ودخولها حيز الخدمة لتلبي الطلب المتزايد على فئات معينة.

أظهر التقرير السنوي الصادر لإدارة البحوث والدراسات في أراضي دبي أن نشاط السوق يتضح من خلال 60.596 إجراء، كان للمبايعات فيها الحصة الكبرى من خلال 41.776 إجراء بقيمة زادت على 103 مليارات، بينما تفوقت الرهونات من حيث إجمالي القيمة البالغة 128 ملياراً، وبعدد دون 15 ألف إجراء.

وعند النظر إلى قيمة التصرفات العقارية حسب حالة الأرض، نجد السيناريو ذاته يتكرر عند مقارنة المبايعات والرهون، بتفوق الأولى عددياً (9.892 إجراء) بقيمة زادت على 55 ملياراً، لكن الرهون تبرز عليها بقيمة 114.5 مليار درهم، وبعدد زاد على 5.145 إجراء. وفي المجمل، بلغ إجمالي تصرفات الأراضي أكثر من 193 مليار درهم خلال 2016، بمجموع 15.994 إجراء. وحققت الأراضي التجارية (المبني عليها) أعلى القيم من حيث نوع العقار الفرعي للأراضي بنسبه 30% من الإجمالي.

وبالرجوع إلى التصرفات الموزعة حسب نوع العقار، بلغ إجمالي تصرفات المباني والوحدات أكثر من 66 مليار درهم خلال العام 2016 من خلال 44.602 إجراء. ويظهر من خلال التقرير أن مبايعات المباني سجلت 2.626 إجراء بقيمة زادت على 7 مليارات درهم، بينما بلغت إجراءات الوحدات 29.258 إجراء بقيمة اقتربت من 51 ملياراً. وكان في العام الماضي 1.391 رهن للمباني بقيمة 3.4 مليار درهم تقريباً، في حين تجاوزت رهون الوحدات 8 آلاف إجراء وصلت قيمتها إلى 10.5 مليار درهم.

وتجاوز إجمالي قيمة الاستثمارات مستوى 91 مليار درهم تم ضخها من قبل 42.018 مستثمر خلال العام 2016. وكما هي حال الأعوام السابقة، تبوأ مستثمرو الإمارات مكانة الصدارة على الخليجيين والعرب والأجانب لاستثمارهم ما يقرب من 22 ملياراً في عقارات دبي، ضخها أكثر من 7 آلاف مستثمر. وفي فئة الخليجيين، حلّ السعوديون ثانياً باستثمارات قدرها 8 مليارات درهم من 3.294 مستثمر. واقتربت استثمارات القطريين والكويتيين من حاجز الملياري درهم، بواقع 1.006 و770 مستثمراً على التوالي، بينما كانت استثمارات العمانيين (301 مستثمر) والبحرينيين (244 مستثمراً) بقيمة مليار درهم. وبلغ إجمالي قيمة استثمارات الخليجيين أكثر من 35 مليار درهم خلال العام 2016 من خلال 12.768.

وزاد إجمالي قيمة استثمارات العرب على 12 مليار درهم خلال 2016 من خلال 6.416 مستثمر، بينما بلغ عدد جنسيات المستثمرين في قاعدة بيانات أراضي دبي 16 جنسية. وبالنسبة إلى المستثمرين العرب، جاءت مصر في المرتبة الأولى من حيث عدد الاستثمارات بواقع 1.364 مستثمر عملوا على ضخ أكثر من 2.4 مليار درهم، تلاها الأردن الذي تفوق مستثمروه البالغ عددهم 1.331 مستثمر من حيث قيمة استثماراتهم التي زادت على 2.5 مليار درهم ومن حيث العدد، يظهر على القائمة أيضاً مستثمرو كل من لبنان والعراق والسودان وفلسطين واليمن والجزائر، ودول أخرى من الوطن العربي.