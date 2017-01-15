أبوظبي الأولى إقليمياً والثالثة عالمياً بين الوجهات السياحية الأسرع نمواً

أبوظبي (الاتحاد)
حلت أبوظبي في المركز الأول ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كأسرع الوجهات السياحية نمواً، وفقاً لتقرير «ماستر كارد»، الذي حلت فيه العاصمة الإماراتية في المركز الثالث عالمياً جنباً إلى جنب مع وجهات سياحية ناشئة أبرزها مدينة أوساكا اليابانية ومدينة تشنغدو الصينية، بينما تخطت في ترتيبها وجهات رائدة أخرى مثل طوكيو والرياض وتايبيه التايوانية، مستفيدة من معدل النمو السنوي لنزلاء الفنادق في الإمارة الذي بلغت نسبته 19.81% خلال الفترة بين عامي 2009 و2016.
وتعتبر العاصمة واحدة من ثلاث مدن خليجية فقط حجزت لنفسها مكاناً على قائمة أفضل 50 وجهة سياحية حول العالم، بناء على البيانات التفصيلية التي أعلن عنها تقرير مؤشر الوجهات السياحية العالمية، الصادر عن شركة «ماستر كارد»، وتقوم بإعداده سنوياً لتقييم الوجهات السياحية، تحت إشراف مجموعة من الباحثين الميدانيين المتخصصين.
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وعلاوة على ذلك، شهد العام الماضي افتتاح واحة العين للجمهور، والتي تعد أحد مواقع منظمة اليونسكو للتراث العالمي، كما سجل قطاع الرحلات البحرية من جانبه نمواً منقطع النظير، وذلك عقب افتتاح مرفأ الرحلات البحرية الدائم وأول شاطئ مخصص لاستقبال الرحلات البحرية في المنطقة.
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وأضاف غباش: «أن استقبال أبوظبي هذه الأعداد المتزايدة من الزوار من كافة أنحاء العالم خلال 2016 يبرهن على روح الضيافة الأصيلة التي تمتاز بها الإمارة، علاوة على التزامها المترسخ بتقديم خدمات سياحية عالمية المستوى، بالإضافة إلى مختلف عروض الرفاهية والاسترخاء وكذلك توفير الفرص لتقديم الأعمال البارزة».
وكشف التقرير عن سرعة نمو عدد من الوجهات الناشئة حول العالم لتصبح مراكز عالمية للأعمال والسياحة والتجارة، حيث كانت أبوظبي بين تلك الوجهات التي حققت مكانة متقدمة بشكل واضح في تقرير الأخير.
وقام التقرير السنوي السابع لمؤشر شركة «ماستر كارد» للوجهات السياحية بتقييم أكثر من 132 مدينة حول العالم، من خلال دراسة أنماط السفر الدولي وإنفاق الزوار بهدف توقع وتحديد توجهات النمو لمختلف الوجهات السياحية العالمية الحيوية التي تبرز على الساحة الدولية عاماً تلو الآخر.