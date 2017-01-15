«مصدر» تطلق مسابقة لحلول نقل مستدام

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» أمس، خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2017، الذي يقام خلال الفترة 12-21 يناير، تنظيم مسابقة لتصميم المرحلة الثانية من شبكة النقل من دون سائق التي تخدم مدينة مصدر، إحدى أكثر مدن العالم استدامة في أبوظبي، حيث دعت الشركة المختصين في هذا المجال لتقديم ما لديهم من أفكار ومشاريع مقترحة.

وتتطلع المسابقة لتلقي حلول قابلة للتنفيذ وتنسجم مع الأسس الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للاستدامة التي تقوم عليها مدينة «مصدر». وجاء هذا الإعلان خلال الدورة العاشرة من القمة العالمية لطاقة المستقبل، الحدث الرئيسي ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة.

وسيتم اختيار الشركة الفائزة في المسابقة عبر لجنة متخصصة للاستشارة والمراجعة تضم ممثلين عن مجموعة من أهم الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا النظيفة.

وتعتمد مدينة «مصدر» منذ نوفمبر 2010 على نظام النقل الشخصي السريع، وهو نظام نقل تجريبي يتكون من مركبات عديمة الانبعاثات من دون سائق وتربط موقف السيارات الشمالي للمدينة مع معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا.