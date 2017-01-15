3,3 مليار درهم مساعدات الإمارات الإنمائية بمجال الطاقة المتجددة

سيد الحجار(أبوظبي)

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، استمرار دولة الإمارات في تعزيز جهودها الرامية إلى نشر حلول الطاقة النظيفة على الصعيد العالمي، لافتاً إلى زيادة المساعدات الإنمائية التي تقدمها الإمارات في مجال الطاقة المتجددة لنحو 900 مليون دولار (3,31 مليار درهم).

وقال إن عام 2016 شهد الانتهاء من تدشين11 مشروعاً للطاقة المتجددة في جزر المحيط الهادئ بقدرة تبلغ نحو 6.5 ميجاوات، كما تم انتهاء العمل في برنامج الطاقة المتجددة بمصر، والذي وفّر أكثر من 30 ميجاوات من الطاقة المتجددة.

وأشار إلى أهمية المبادرة المشتركة مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، والتي يقدم صندوق أبوظبي للتنمية من خلالها 350 مليون دولار من القروض الميسرة لمشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية.

وقال الزيودي، خلال كلمته باجتماع الجمعية العمومية السابعة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، الذي بدأت فعاليته بأبوظبي أمس، بمشاركة أكثر من 150 دولة، «نسعى في الإمارات، لمواصلة تحقيق نمونا المستدام، وتحويل اقتصادنا الوطني إلى اقتصاد أخضر منخفض الكربون وفق استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، إذ يشكل الاعتماد المتزايد على الطاقة المتجددة والمستدامة ركيزة أساسية في تحقيق إسهاماتنا المقررة على الصعيد الوطني وخطتنا الوطنية للتغير المناخي، التي تجسد أهداف التنمية المستدامة وأهداف اتفاق باريس للمناخ».