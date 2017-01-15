«بيتكوين» تزاحم الدولار على صدارة العملات الدولية

حسام عبدالنبي (دبي)

انقسم الخبراء الماليون حول رؤيتهم لمستقبل العملة الافتراضية الرقمية «بيتكوين» والتي سيطرت على مناقشات الفعاليات الاقتصادية في العام الجديد خاصة بعد صدور تقارير تفيد بأن تلك العملة في طريقها لإزاحة الدولار الأميركي القوي من عرش العملات العالمية لتكون بديلاً له في المستقبل القريب.

وفي حين تتجه عملة «بيتكوين» لتسجيل ارتفاعات قياسية وسط زيادة التوقعات بأن تسجل ارتفاعات تاريخية في مطلع العام الجديد إلى مستوى يفوق 2100 دولار أميركي، فإن هناك من يحذر بشدة من التعامل بها أو الاعتماد عليها خاصة في ظل السوابق التاريخية التي شهدت انهيار سعر تلك العملة.

وبحسب الخبراء المؤيدين للتوجه نحو «بيتكوين» فإنه من غير المستبعد أن تحل العملات الافتراضية الرقمية محل العملات الورقية.

وقالوا إن المزايا التي تحملها العملات الرقمية تزيد من حظوظها في السيطرة على التعاملات الدولية خاصة في ظل تنامي قبولها لدى العديد من المؤسسات المالية ولدى متاجر إلكترونية تتيح لعملائها التعامل بها في الوقت الحالي مثل متجر مايكروسوفت، وجوجل، وباي بال، وأمازون، التوجه لها كملاذ آمن.