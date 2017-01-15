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المرشحون النهائيون من الأميركيتين عن فئة المدارس الثانوية لـ «الاتحاد»:

جائزة زايد لطاقة المستقبل تدعم جهود حماية الموارد الطبيعية والحد من التلوث
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تاريخ النشر: الأحد 15 يناير 2017

أبوظبي(الاتحاد)

أكد عدد من المرشحين النهائيين لجائزة زايد لطاقة المستقبل عن فئة المدارس الثانوية العالمية، أهمية الجائزة في تشجيع جهود التصدي لتغير المناخ أو البحث عن بدائل جديدة للطاقة، وتثقيف الأجيال الجديدة حول أهمية الحد من التلوث.

وقال هؤلاء لـ«الاتحاد» إن الجائزة تمنح الفرصة لمساعدة الأجيال الحالية والمستقبلية على تعزيز روح المواطنة لديهم، وتعزيز حبهم لكوكب الأرض لكي يعيشوا حياة صحية ومستدامة.

وأشادوا بدور الإمارات في العمل على إيجاد حلول بديلة لكفاءة الطاقة، والاستثمار في الطاقة النظيفة والمصادر البديلة، وتشجيع الممارسات المستدامة، ومن ثم وتكوين مفاهيم وأنماط معيشة صديقة للبيئة والكوكب.

وقال المشاركون، إن الجائزة تمثل نموذج تكريم مشرق خاصة وأن منافعها تضمن الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية للأجيال الحالية والقادمة، مشيرين إلى أهمية دعم جهود حماية الموارد الطبيعية مثل المياه والغابات، وتوليد الطاقة باستخدام المصادر الطبيعية مثل الشمس والرياح.

وأكدوا أن الجائزة تعكس قيم التغيير والتحول نحو الأفضل والأمل والمستقبل، موضحين أن أثر الجائزة كبير جداً، فهي جائزة دولية صادرة عن دولة رائدة عالمياً تكرّم الجهود القيّمة المبنية على الاستدامة واستخدام مصادر الطاقة البديلة. ... المزيد
     
 

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