«قهوة وكتاب» مبادرة خيرية ومعرفية

الشارقة (الاتحاد)

نظمت «ثقافة بلا حدود» المبادرة الثقافية التي تتخذ من إمارة الشارقة مقراً لها، أمس الأول في ممشى القرائن بالقرب من حديقة مطار الشارقة الدولي، فعالية ذات طابع إنساني ثقافي، حملت عنوان «قهوة وكتاب»، وقد جاءت الفعالية بشكل جديد ومبتكر، حيث وضعت عربة قهوة للجمهور، تم التبرع بكل ريع مبيعاتها لصالح مؤسسة «القلب الكبير».

وإلى جانب عربة القهوة، حرصت «ثقافة بلا حدود» على وضع مجموعة من الكتب التي خاطبت اهتمامات الجمهور بمختلف فئاتهم العمرية ومستوياتهم التعليمية، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز ثقافة القراءة.

وقالت نورا بن هدية، مدير «ثقافة بلا حدود»: «نؤمن في ثقافة بلا حدود بأهمية التفاعل مع القضايا الإنسانية ودعم الشرائح المحتاجة، والمساهمة في تعزيز جهود المؤسسات الإنسانية التي تعمل في مجال مناصرة المحتاجين بمختلف فئاتهم في أنحاء العالم كافة، ومن هنا جاء تنظيمنا لهذه الفعالية التي مزجنا فيها الجانب الإنساني بالجانب الثقافي».

وأعربت بن هدية عن سعادتها بالتفاعل الكبير الذي شهدته الفعالية، وبالنتائج الطيبة التي حققتها، وتوجهت بالشكر لكل من شارك في إنجاحها.