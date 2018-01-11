توقعات بتراجع «بيتكوين» %50.. وكوريا تحظر تداولها



تاريخ النشر: الجمعة 12 يناير 2018 سول وبكين (د ب أ) تراجعت العملات الرقمية الرئيسة في العالم، مثل «بيتكوين» أمس، مع إعلان وزير العدل الكوري الجنوبي «بارك سانج كي» استعداد بلاده لإصدار قانون يحظر تداول كل العملات الرقمية بسبب «المخاوف الكبيرة» منها. وفي أعقاب تصريحات «بارك» تراجعت قيمة عملة «بيتكوين» بنسبة 10% تقريبا. وبحلول الساعة الحادية عشرة وخمسين دقيقة بالتوقيت المحلي لكوريا الجنوبية تراجعت قيمة العملة الافتراضية «بيتكوين» بنسبة 12.7% فيما تراجعت قيمة عملة «إيثريوم» بنسبة 6.31% وعملة «ريبل» بنسبة 17%. وتوقع تقرير اقتصادي، استمرار نشاط إنتاج العملة الافتراضية «بيتكوين» في تحقيق أرباح في الصين، رغم احتمال تراجع قيمة العملة بمقدار النصف. وبحسب تقرير «بلومبرج نيو إنيرجي فاينانس»، فإن منتجي هذه العملة الرقمية بإمكانهم تحقيق أرباح، حتى مع دفع أعلى أسعار للكهرباء في الصين، مادام سعر العملة يزيد عن 6925 دولاراً.