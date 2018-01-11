انطلاق الجمعية العمومية لـ «إيرينا» في أبوظبي غداً

أبوظبي (وام)

تنطلق أعمال الجمعية العمومية الثامنة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة « إيرينا « بمشاركة أكثر من 1100 ممثل حكومي من 150 دولة وذلك يومي 13 و14 يناير الجاري.

ويرسي الاجتماع - بوصفه الحدث الأبرز للتعاون الدولي في مجال الطاقة المتجددة - خططا استراتيجية توجه عمل الوكالة خلال السنوات الأربع المقبلة وذلك بما يضمن اضطلاعها بدور ريادي في دفع مسيرة التحول بقطاع الطاقة العالمي.

وقال عدنان أمين مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إنه مع انخفاض تكاليف الطاقة المتجددة وتسارع وتيرة التقدم التكنولوجي وانتشار هذه الطاقة في جميع أنحاء العالم نجد أنفسنا مقبلين على مرحلة جديدة في مسيرة التحول بقطاع الطاقة إذ تغدو الطاقة المتجددة محركا أساسيا للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل والتنمية الاجتماعية والاقتصادية فضلا عن دورها البارز في معالجة مشكلة تغير المناخ والحد من تلوث الهواء.

وأضاف أن الجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة تحدد توجه عمل الوكالة خلال السنوات المقبلة إضافة إلى رسم خريطة طريق لنظام الطاقة في المستقبل الذي نسعى لأن يكون خاليا من الكربون وبعيدا عن المركزية وقائما على التكنولوجيا الرقمية.