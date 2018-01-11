القبيسي: الإمارات أكثر التزاماً بتعزيز الطاقة المتجددة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أكدت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، أمس، أن دولة الإمارات أكثر التزاماً بتعزيز الطاقة المتجددة، وحرصاً على إدخال الاستدامة مكوناً أساسياً للاستراتيجية الوطنية.

جاء ذلك، خلال افتتاح معاليها في مقر المجلس، فعاليات الملتقى البرلماني الدولي للتشريعات بعنوان «تعزيز أهداف التنمية المستدامة»، وعلى وجه الخصوص «الهدف السابع» المتعلق بالأطر القانونية والمؤسسية لتفعيل دور القطاع الخاص، الذي ينظمه المجلس بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «إيرينا»، بمشاركة مشرعين وبرلمانيين من مختلف دول العالم.

وشارك في الملتقى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة دولة «مسؤولة عن ملف الأمن الغذائي»، وعدنان أمين المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة « ايرينا»، ومارتن تشنجونج الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وعدد من أعضاء الجمعية البرلمانية لحلف الناتو وممثلي منظمات دولية معنية.

وركز الملتقى البرلماني الدولي للتشريعات على الأطر القانونية والمؤسسية لإشراك القطاع الخاص في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لطاقة المستقبل، وعلى موضوع الإجراءات البرلمانية المتخذة لتسريع التحول في مجال الطاقة، وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بمشاريع الطاقة المتجددة.