تكنولوجيا للتواصل بين السيارات وإشارات المرور والمشاة والحافلات

سان فرانسيسكو (د ب ا)

أعلنت شركة «فورد موتور كورب» ثاني أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة، اعتزامها إطلاق منصة رقمية اعتماداً على تكنولوجيا الحوسبة السحابية، لتتيح لمختلف مكونات منظومة النقل داخل المدينة العمل معاً من أجل ضمان حركة أكثر أمناً وفاعلية للناس. ستتيح المنصة تبادل البيانات الفورية بين مختلف وسائل النقل والناس المرتبطة بها، مثل نقل رسالة من السيارات الشخصية إلى المشاة وركاب الدراجات والإشارات الضوئية وأماكن انتظار السيارات.

وذكر موقع «موتور تريند»، المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، أن فورد تمضي بفكرة التواصل بين السيارات خطوات أبعد مما هو معروف الآن عن تبادل السيارات بيانات حركة المرور والتحذير من مخاطر الطريق. فالتبادل الفوري والمباشر للبيانات والاتصالات الذي توفره المنصة المقترحة سيحسن حركة المرور في الكثر من الشوارع وتقليل الزحام في المدن. في الوقت نفسه، سيكون في مقدور مطوري البرمجيات وشركات التكنولوجيا الاستفادة من قدرات هذه المنصة لتوفير المزيد من الخدمات للعملاء، بهدف تسهيل قيادة السيارات بصورة أكبر.

في الوقت نفسه، يمكن للمشاة إرسال إشارات إلى السيارة من خلال هواتفهم المحمولة، وهو ما يساعد السائقين في التعرف إلى وجودهم في الطريق. كما يمكن للإشارات الضوئية في المستقبل أن تحذر السيارات من احتمال وقوع حادث أو مواجهة موقف خطير لمنع المزيد من المشكلات على الطريق. كما يمكن للتكنولوجيا الحديثة المساعدة في مكافحة التلوث من خلال السماح للمدن بتحديد مناطق لا يسمح فيها بسير السيارات التقليدية وقصرها على السيارات الكهربائية. كما توجد تطبيقات أخرى تتيح إدارة الهوية ومعالجة المدفوعات والخدمات الأخرى.

من جهة أخرى، قررت شركة خدمات الإنترنت والبرمجيات الأميركية «جوجل» إضافة تطبيقها للأوامر الصوتية المسموعة «جوجل أسيستنت» إلى نظام تشغيل النظام الرقمي في السيارات «أندرويد أوتو».

وبحسب موقع «سي نت دوت كوم» فإن جوجل ستطرح النسخة الجديدة من نظام التشغيل «أندرويد أوتو» المزود بتطبيق «جوجل أسيستنت» في الولايات المتحدة خلال أيام.