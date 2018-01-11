مونتجمري (رويترز)

أكدت شركتا تويوتا موتور ومازدا موتور اليابانيتان لصناعة السيارات أمس الأول، أنهما ستبنيان مصنعاً في مشروع مشترك بقيمة 1.6 مليار دولار لتجميع السيارات في ولاية آلاباما الأميركية سيوظف ما يصل إلى أربعة آلاف عامل.

وقالت الشركتان: «إن المصنع، الذي سينتج 300 ألف مركبة سنوياً، من المنتظر افتتاحه في 2021، في موقع مساحته 2500 فدان، على مبعدة حوالي 14 ميلاً من مصنع تويوتا للمحركات في هانتسفيل».

وتعتزم تويوتا تصنيع سيارات كورولا في المصنع، في حين ستصنع مازدا سيارات رباعية الدفع. وتقدم آلاباما حوافز ضريبية لم يعرف حتى الآن قيمتها الإجمالية. وقال مصدر على دراية بالأمر: «إن من المتوقع أن تبلغ حوالي مليار دولار على مدى بضع سنوات».

ومن بين الولايات الأميركية، فإن آلاباما هي بالفعل خامس أكبر منتج للسيارات والشاحنات الخفيفة. وتوجد 57 ألف وظيفة في قطاع تصنيع السيارات بالولاية.

وقالت مازدا وتويوتا: «إنهما ما زالتا تحتاجان إلى موافقات وإذن من هيئات مكافحة الاحتكار للمشروع المشترك الجديد». وأعلنت الشركتان في أغسطس آب تحالفاً رأسمالياً، وتخططان لتطوير مشترك لتكنولوجيا السيارات الكهربائية.

وتتراجع مبيعات صناعة السيارات الأميركية، وتوجد مخاوف من أن المصنع الجديد قد يفاقم الطاقة الإنتاجية الفائضة، ويضع ضغوطاً على أسعار السيارات.