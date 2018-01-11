بريطانيا تتعهد بالقضاء على مخلفات البلاستيك بحلول 2042

لندن (رويترز)

تتعهد رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي أمس، بالقضاء على مخلفات البلاستيك غير الضرورية خلال 25 عاماً.

يأتي هذا في محاولة من ماي على ما يبدو لصرف الأنظار عن انقسامات حكومتها بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي، وتحويل الانتباه إلى جدول أعمال أوسع نطاقاً بشأن القضايا المحلية.

وستعلن ماي في خطاب بشأن البيئة خططاً لإلغاء إعفاء تجار التجزئة الذين يوظفون أقل من 250 موظفا من تحصيل خمسة بنسات من عملائهم عن كل كيس بلاستيكي لا يمكن استخدامه سوى مرة واحدة.

وتستخدم القطاعات الصناعية وصف (مخلفات البلاستيك غير الضرورية) لوصف منتجات تشمل الأكياس وماصات المشروبات وملاعق تقليب القهوة وزجاجات المشروبات الغازية والمياه، ومعظم مواد تغليف الطعام. وستقول ماي وفقاً لمقتطفات من خطابها كشف عنها مكتبها «أعتقد أن الناس سيشعرون بالصدمة في السنوات المقبلة من حجم ما نسمح اليوم بإنتاجه دون ضرورة من البلاستيك».

كما ستتحدث ماي عن أن أكثر من مليون طائر وأكثر من 100 ألف من الثدييات البحرية والسلاحف تنفق كل عام بسبب أكل مخلفات البلاستيك، أو عجزها عن الفكاك من كتل هذه المخلفات، بينما واحدة من كل ثلاث سمكات يجري صيدها في القنال الإنجليزي بها جزيئات من البلاستيك.