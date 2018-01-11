«بيتـون» كهـربائية صينية تتحـدى عمالقة السيـارات

لاس فيجاس (د ب أ)
برغم أنه لم يمض على تأسيسها وقت طويل، أعلنت شركة صناعة السيارات الصينية الجديدة «بيتون»، التي أسسها مدير سابق في شركة السيارات الفارهة الألمانية «بي.إم.دبليو»، عن تحديها لقطاع السيارات العريقة، بطرح سيارة كهربائية من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي «إس.يو.في»، ضمن فاعليات معرض لاس فيجاس الدولي للإلكترونيات.وقال «كارستن بريتفيلد»، الرئيس التنفيذي لشركة «بيتون»، على هامش المعرض: «نحن نعتبر شركات صناعة السيارات الفارهة الألمانية، وهي مرسيدس وبي.إم.دبليو وأودي المنافسة لنا». والعلامة التجارية للسيارة الجديدة عبارة عن شاشة ضخمة تعمل باللمس، تمتد افتراضياً من الباب إلى الباب على امتداد لوحة عدادات السيارة.
ويتوقع «بريتفيلد» المدير السابق في «بي.إم.دبليو» أثناء تقديم السيارة قبل انطلاق معرض لاس فيجاس، أن تكون السيارة الجديدة تعمل كما يعمل «أي جهاز آخر ذكي للغاية».
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وتستخدم السيارة تطبيق المساعد الشخصي الرقمي «ألكسا» من «أمازون» حتى يمكن للسيارة استقبال الأوامر المسموعة. وتتعرف السيارة إلى هوية السائق من خلال المسح الضوئي لملامح الوجه.
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ويقدر سعر بيع السيارة الصينية الجديدة بحوالي 45 ألف دولار، حيث من المتوقع طرح الجيل الأول منها في السوق الصينية بنهاية.2019، وبفضل الدعم الحكومي للسيارات الكهربائية أصبحت الصين أكبر سوق لهذه السيارات في العالم.
في الوقت نفسه، تستهدف شركة «بيتون» دخول السوق الأميركية عام 2020 ثم السوق الأوروبية في النصف الثاني من العام نفسه.