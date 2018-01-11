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رغم مؤشرات على نمو محموم

النفط يبلغ أعلى مستوى منذ 2014
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تاريخ النشر: الجمعة 12 يناير 2018

لندن (رويترز)

بلغت أسعار النفط أعلى مستوى في عدة سنوات أمس، على الرغم من تحذيرات بأن ارتفاع الخام البالغ 13% منذ أوائل ديسمبر يقترب من نهايته.

وبحلول الساعة 1039 بتوقيت جرينتش زادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 27 سنتا إلى 69.47 دولار للبرميل وهو الأعلى منذ ارتفاع سجلته في مايو 2015. وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 63.94 دولار للبرميل، مرتفعة 37 سنتا إلى أعلى مستوياتها منذ ديسمبر 2014.

وتلقت معنويات المستثمرين دعما من انخفاض مفاجئ في الإنتاج الأميركي وتراجع مخزونات الخام الأميركية، وفقاً لبيانات رسمية أمس الأول.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأول أن مخزونات الخام انخفضت نحو خمسة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من يناير إلى 419.5 مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، إن الإنتاج الأميركي من النفط انخفض أيضا 290 ألف برميل يوميا إلى 9.5 مليون برميل يومياً، على الرغم من التوقعات بأن يتجاوز الإنتاج حاجز العشرة ملايين برميل يومياً. ومن المتوقع أن يكون الانخفاض قصير الأجل، ويُرجح أن السبب في الانخفاض يرجع إلى البرودة الشديدة للطقس، والتي أوقفت بعض عمليات الإنتاج البري في أميركا الشمالية. ... المزيد
     
 

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