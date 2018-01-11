النفط يبلغ أعلى مستوى منذ 2014

لندن (رويترز)

بلغت أسعار النفط أعلى مستوى في عدة سنوات أمس، على الرغم من تحذيرات بأن ارتفاع الخام البالغ 13% منذ أوائل ديسمبر يقترب من نهايته.

وبحلول الساعة 1039 بتوقيت جرينتش زادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 27 سنتا إلى 69.47 دولار للبرميل وهو الأعلى منذ ارتفاع سجلته في مايو 2015. وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 63.94 دولار للبرميل، مرتفعة 37 سنتا إلى أعلى مستوياتها منذ ديسمبر 2014.

وتلقت معنويات المستثمرين دعما من انخفاض مفاجئ في الإنتاج الأميركي وتراجع مخزونات الخام الأميركية، وفقاً لبيانات رسمية أمس الأول.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأول أن مخزونات الخام انخفضت نحو خمسة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من يناير إلى 419.5 مليون برميل.