دبي (الاتحاد)

أكدت وزارة المالية أن السلع والخدمات، التي تقدم بغرض الاستهلاك أو الاستخدام داخل المناطق الحرة المعتمدة بالدولة، تخضع لنسبة ضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية البالغة 5٪، وفقاً لما نصت عليه اللائحة التنفيذية للضريبة، ويأتي هذا ضمن الاستثناءات التي نصت عليها اللائحة لبعض التوريدات في المناطق الحرة.

وتشمل هذه الاستثناءات أي خدمات مقدمة داخل المناطق الحرة، والمياه وجميع أنواع الطاقة، وكذلك السلع المبيعة بقصد الاستخدام أو الاستهلاك.

وأوضحت وزارة المالية تفاصيل قرار مجلس الوزراء رقم (59) لسنة 2017 في شأن المناطق المحددة لغايات المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، بأن المناطق المحددة، هي المناطق المستوفية للشروط الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، وهي مناطق محددة لتنفيذ أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017.

وأوضحت الوزارة بأنه وفقاً للمرسوم بقانون وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة فإن «المنطقة المحددة» هي أي منطقة جغرافية محددة ومسيجة لها ضوابط أمنية، يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء كمنطقة محددة. وتختلف المنطقة المحددة في تعريفها وضوابط شروطها عن المنطقة الحرة.