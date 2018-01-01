علي حميد يودع بطولات الخليج بحفل أنيق

الكويت (الاتحاد)
في حفل أنيق، كرم الاتحاد الخليجي للإعلام الرياضي، أسطورة التعليق الخليجية، علي حميد، بمناسبة اعتزاله التعليق على بطولات الخليج، بعد مشوار حافل بدأ بتعليقه على البطولة الرابعة في الكويت 1976.
حضر حفل التكريم السفير رحمة حسين الزعابي، سفير الدولة لدى الكويت، والمهندس مروان بن غليطة، رئيس اتحاد الكرة، وعارف العواني، أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، والدكتور محمد خليل، مدير بطولة خليجي 23، وسالم الحبسي، رئيس الاتحاد الخليجي للإعلام الرياضي، وسطام السهلي، رئيس اللجنة الإعلامية للبطولة رئيس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية، وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة، وحشد من رجال الإعلام والصحافة والقنوات الفضائية.
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وأعرب ابن غليطة عن تقديره العميق لشخصية المعلق القدير علي حميد، وسنوات عطائه الكبير في الإعلام الرياضي، وتحديداً التعليق، مشيراً إلى أن تكريم المعلق القدير واجب على جميع القطاعات الرياضية والإعلامية، نظراً لمشواره الحافل مع بطولات الخليج منذ النسخة الرابعة.
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