علي حميد يودع بطولات الخليج بحفل أنيق

الكويت (الاتحاد)

في حفل أنيق، كرم الاتحاد الخليجي للإعلام الرياضي، أسطورة التعليق الخليجية، علي حميد، بمناسبة اعتزاله التعليق على بطولات الخليج، بعد مشوار حافل بدأ بتعليقه على البطولة الرابعة في الكويت 1976.

حضر حفل التكريم السفير رحمة حسين الزعابي، سفير الدولة لدى الكويت، والمهندس مروان بن غليطة، رئيس اتحاد الكرة، وعارف العواني، أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، والدكتور محمد خليل، مدير بطولة خليجي 23، وسالم الحبسي، رئيس الاتحاد الخليجي للإعلام الرياضي، وسطام السهلي، رئيس اللجنة الإعلامية للبطولة رئيس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية، وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة، وحشد من رجال الإعلام والصحافة والقنوات الفضائية.

بدأ الحفل بكلمات من محمد المؤمن، مسؤول المؤتمرات الصحفية في اللجنة المنظمة للبطولة، استهلها بعرض مشوار المعلق الكبير في بطولات الخليج بوصفه أبرز معلقي الخليج على الساحة حالياً، ثم قام سفير الدولة لدى الكويت رفقة مروان بن غليطة، بإهداء درع تذكارية للمعلق تقديراً وعرفاناً لمشواره الكبير في التعليق الرياضي، فيما كرم الاتحاد الخليجي للإعلام الرياضي علي حميد بدرع أخرى.

وأعرب ابن غليطة عن تقديره العميق لشخصية المعلق القدير علي حميد، وسنوات عطائه الكبير في الإعلام الرياضي، وتحديداً التعليق، مشيراً إلى أن تكريم المعلق القدير واجب على جميع القطاعات الرياضية والإعلامية، نظراً لمشواره الحافل مع بطولات الخليج منذ النسخة الرابعة.