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أدانت الهجوم الإرهابي على مركز للإصلاح والتأهيل في المملكة أسفر عن استشهاد شرطي

الإمارات: نتضامن مع البحرين في مواجهة الأعمال الجبانة
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تاريخ النشر: الإثنين 02 يناير 2017

أبوظبي (وام)

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة الهجوم الإرهابي المسلح الذي تعرض له مركز الإصلاح والتأهيل في «جو» بمملكة البحرين الشقيقة أمس، والذي أسفر عن استشهاد شرطي أثناء تصديه للعناصر الإرهابية، وهروب عدد من المحكومين في قضايا إرهابية.

وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي عن استنكار الإمارات وتنديدها الشديد بهذا العمل الإرهابي المشين الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين، وزعزعة الأمن في مملكة البحرين، معرباً عن تضامن دولة الإمارات، ووقوفها إلى جانب البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذه الأعمال الجبانة.

وأكد سموه ثقته التامة بأن هذه الأعمال الإرهابية لن تثني حكومة البحرين وشعبها الشقيق عن مواصلة مسيرة استقرار المملكة وتصديها لمحاولات التخريب والعنف اليائسة.

وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن خالص تعازيه، وصادق مواساته لقيادة وشعب مملكة البحرين الشقيقة، وإلى أسرة الشهيد.

من جانبه، قال معالي أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في تغريدة على (تويتر)، «إننا نقف مع مملكة البحرين الشقيقة صفاً واحداً ضد الإرهاب، وإن التطرف المدعوم خارجياً تم تهميشه، والإرهاب اليائس لن يقوض إرادة الحكومة والشعب البحريني». ... المزيد
     
 

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