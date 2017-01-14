47 ميدالية لأبطال الإمارات في «أبوظبي جرانـد سلام» 4 للجو جيتسو

أمين الدوبلي(أبوظبي)

اختتمت مساء امس، منافسات اليوم الأول من الجولة الرابعة لبطولة «أبوظبي جراند سلام» التي تقام حاليا في صالة أيبيك أرينا بمدينة زايد الرياضية، والتي تم تخصيصها لنزالات «دون البدلة» التي شارك فيها 540 لاعباً ولاعبة، ونجح أبطال الإمارات في حصد 47 ميدالية ملونة، بواقع 17 ميدالية ذهبية لكل من فيصل الكتبي، ويحيي الحمادي، ومصبح الخاطري، وأحمد الكتبي، وعبد الرحمن العوضي، وحمد نواد، وراشد محمد المزروعي، وعمر الفضلي، وعمر الشحي، وحمد الفلاسي، وخالد آل علي، وعبد الله القبيسي، وعمر أحمد الحوسني، وعلي طاهر المنهالي، وعلي البناي وخليفة نصرتي البلوشين وسالم حسن الحوسني.

وإلى جانب الـ 17 ذهبية، نجح أبطال الإمارات في حصد 20 ميدالية فضية عن طريق إبراهيم الحوسني، وزين الله الكربي، واحمد المصعبي، وإبراهيم ألمأزمي، وجاسم سعيد مبارك، وخالد الدرمكي، وسالم سلطان الظاهري، وخالد اسكندر، وعبد الله صالح الحمادي، وعلي عبد الرحمن الجنيبي، وعلي المشقري، وهزاع البريكي، وراكان المشقري، ومانع البريكي، ومحمد البلوشي، وعبد الرحمن البرغوثي، ومحمد الشامسي، ومحمد سالم المهري، وسعيد المزروعي، ومبارك عمرو الكندي، كما نجح 10 لاعبين في حصد الميداليات البرونزية وهم محمد الدرمكي، وعلي المحيربي، وأحمد ياسر، ومحمد السويدي، وسلطان آل علي، وزايد البريكي، وحمدان البلوشي، ومحمد مبارك، وسلطان تريم، وسلطان سالم الظاهري.

وبهذا الرقم يكون أبطال الإمارات قد حطموا كل الأرقام القياسية في عدد الميداليات التي حصدوها في يوم واحد بكل الجولات السابقة من بطولة «أبوظبي جراند سلام»، حيث إن الرقم القياسي كان 16 ميدالية ملونة في يوم واحد بجولة ريو دي جانيرو.

وتختتم المنافسات اليوم بنزالات البدلة التي سوف يشارك فيها 1024 لاعبا ولاعبة من مختلف قارات العالم، ويبقى الأمل كبيراً أمام أبنائنا في زيادة حصيلة الميداليات بمختلف الفئات.