10 استخدامات للهواتف الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي

دبي (الاتحاد)

من المتوقع أن تتحول مزايا الذكاء الاصطناعي إلى قضية محورية بالنسبة لشركات تصنيع الهواتف الذكية لتعزيز تنافسيتها ضمن الأسواق، حيث ستساعد هذه المزايا الشركات مستقبلاً على اكتساب عملاء جدد، بالإضافة إلى الحفاظ على قاعدة مستخدميها الحالية، وذلك وفقاً لمؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر.

ومع تحول سوق الهواتف الذكية من مجرد بيع المنتجات التقنية إلى تقديم تجارب استخدام مخصصة وأكثر إقناعاً، فإن حلول الذكاء الاصطناعي التي يتم توفيرها على الهواتف الذكية ستتحول إلى جزء أساسي ضمن خطط واستراتيجيات شركات التصنيع على مدى العامين المقبلين.

كما تتوقع مؤسسة جارتنر أن تتمتع 80% من الهواتف الذكية المشحونة بتقنيات ذكاء اصطناعي مدمجة بحلول العام 2022، بزيادة بنسبة 10% عن عام 2017.

وحددت جارتنر 10 استخدامات مؤثرة للغاية للهواتف الذكية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك لتمكين شركات التصنيع من توفير قيمة أكبر لعملائها: التعرف على مشاعر المستخدم، وفهم اللغة الطبيعية، والواقع المُعزز ورؤية الذكاء الاصطناعي المستقبلية، إدارة الأجهزة، وتحديد سلوك المستخدم وخصائصه الشخصية، والكشف عن المحتوى الممنوع ومراقبته، والتصوير الشخصي، وتحليل الأصوات، وحياتنا الرقمية، ومصادقة المستخدم.

من خلال تقنيات الحماية والتعلم الآلي والقياسات الحيوية بالإضافة إلى سلوك المستخدم، سوف يتم تحسين تجربة الاستخدام وتعزيز قدرات الخدمة الذاتية.